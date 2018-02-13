گازگرفتگی در کرمانشاه یک فوتی ویک مصدوم به جاگذاشت

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه گازگرفتگی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۳ و ۵۰ دقیقه بامداد امروز سه شنبه ۲۴ بهمن در محل شهرک صدرا خیابان باهنر رخ داده است.

وی افزود: طی این حادثه ۲ تن با گاز منواکسیدکربن مسموم و دچار گازگرفتگی شده بودند که یک تن از آنان فوت شده و دیگری که مصدوم بود برای مداوا به بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه منتقل شد.

این مسئول فرد فوت شده در این حادثه را زنی ۵۴ ساله اعلام کرد که به همراه پسر ۱۵ ساله اش دچار مسمومیت با این گاز شده بودند و متاسفانه مادر فوت و پسر در بیمارستان امام خمینی تحت مداوا قرار گرفت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه بر رعایت نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز و به ویژه لوله بخاری، برای پیشگیری از چنین حوادثی تاکید کرد.