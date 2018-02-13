کردستان قطب تولید فیلم کوتاه کشوراست/ لزوم توجه به تولید آثارفاخر

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم دانشجویی ریگا که در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد، اظهار داشت: استان کردستان جوانان بسیار مستعدی در حوزه فیلمسازی دارد و به همین دلیل باید از این استعدادها به بهترین شکل ممکن حمایت شود.

وی ادامه داد: هم اکنون شمار زیادی از جوانان استان کردستان تمایل به فعالیت در حوزه فیلمسازی دارند و این مهم می‌طلبد که تمامی ادارات و سازمانهای دولتی از این جوانان حمایت کرده و زمینه را برای شکوفایی استعدادهای آنها فراهم کنند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: سال گذشته در جریان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ در تهران سه جایزه اصلی جشنواره را هنرمندان کردستانی از آن خود کردند و شب گذشته در اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر دو هنرمند از استان کردستان در میان نامزدها قرار داشتند نگاهی به این جوایز نشان می‌دهد که کردستان استعدادهای بسیار خوبی برای فیلمسازی در اختیار دارد.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه حوزه هنری به تولید و حمایت از فیلم کوتاه در استان کردستان، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه برای تولید و حمایت از ۲۱ فیلم کوتاه از سوی حوزه هنری استان کردستان فراهم شده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه جوانان استان کردستان با استفاده از استعداد و توانایی خود به بهترین شکل ممکن از حداقل حمایت ها استفاده کرده و زمینه را برای تولید آثار خوبی فراهم می‌کنند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به لزوم توجه به تولید آثار فاخر و ارزشی از سوی هنرمندان فیلم سازی استان یادآور شد: انتظار می‌رود که هنرمندان جوان کردستانی با نگاه به فرهنگ بومی و محلی آثار فاخر و ارزشمندی را تهیه و تولید کنند.

وی یادآور شد: استفاده از کارهای خلاقانه و نوآوری در تولیدات از جمله دیگر نیازهای اصلی برای تولید فیلم‌های کوتاه با کیفیت در استان کردستان به شمار می‌رود.

رئیس حوزه هنری کردستان به موضوع چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: حوزه هنری انقلاب اسلامی در راستای رسالت های کاری خود نگاهی ویژه به تولید آثار خلاقانه و ارزشی خواهد داشت و این مهم در سال ۹۷ در اولویت برنامه‌های حوزه هنری قرار خواهد گرفت.

در جریان برگزاری این مراسم، فیلم های برتر در بخش های مستند، داستانی و انیمیشن معرفی و از سوی مسئولان و هنرمندان نیز مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.