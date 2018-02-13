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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۱

افزایش نیروهای آمریکایی در بزرگترین رزمایش منطقه ایندو-پاسیفیک

افزایش نیروهای آمریکایی در بزرگترین رزمایش منطقه ایندو-پاسیفیک

آمریکا برای به رخ کشیدن قدرت خود علیه چین، قصد دارد امسال با نیروهای به مراتب بیشتری در رزمایش مشترک کشورهای حوزه ایندو- پاسیفیک شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا قرار است امسال با تعداد به مراتب بیشتری از نیروهای نظامی در رزمایش مشترک «کبرای طلایی» که به ابتکار عمل تایلند انجام می‌شود، شرکت کند.

گفتنی است آمریکا از بعد از کودتای ۲۰۱۴ تایلند، توجه چندانی به این رزمایش که بزرگترین رزمایش ایندو- پاسیفیک (اقیانوس هند - اقیانوس آرام) است، نشان نداد حال آنکه تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رابطه ۲ کشور با بهبود همراه شده است.

بهاین‌ترتیب، امسال ۶ هزار و ۸۰۰ نیروی آمریکایی در رزمایش حضور خواهند داشت که تقریبا ۲ برابر سال گذشته است.

ظاهرا حضور در این رزمایش که با هدف قدرت‌نمایی علیه چین انجام می‌شود تا حدی برای آمریکاییها مهم است که مشارکت میانمار در آن را نادیده گرفتند.

گفتنی است آمریکا این روزها با تظاهر به انسان‌دوستی به حمایت از اقلیت مسلمانان روهینگیا برخاسته است حال‌آنکه در واقعیت، قصد دارد میانمار را برای کاهش نفوذ چین، تحت فشار قرار دهد.

قدمت رزمایش کبرای طلایی به بیش از ۳ دهه می‌رسد. امسال نیز ۱۱ هزار و ۷۵ نیرو از ۲۹ کشور جهان در آن حضور دارند.

کد مطلب 4226407
مریم خرمایی

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