گاراژ ۱۲۰۰ متری بزرگراه فداییان اسلام در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی، صبح سه شنبه با تشریح این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۷ دقیقه بامداد امروز یک مورد اتش سوزی در یک گاراژ در بزرگراه فداییان اسلام بعد از آزادگان خیابان زهره وند به سامانه ۱۲۵ سازمان اتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

لمکی افزود: پس از اطلاع بلافاصله ۳ ایستگاه به همراه خودرو حامل تجهیزات کامل تنفسی به محل اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه محل اتش سوزی گاراژی به وسعت ۱۲۰۰ متر بوده است گفت: داخل این گاراژ یک کانکس کارگری به وسعت ۱۰ متر وجود داشت و نکته قابل توجه این بود که داخل این کانکس ۱۸ الی ۱۹ عدد سیلندر گاز مایع وجود داشت و این کانکس کاملا شعله ور بود و این سیلندرها در وضعیت بسیار خطرناکی در داخل شعله های آتش قرار گرفته بودند و هر لحظه احتمال انفجار و شعله وری یک یا چند عدد از این سیلندرها وجود داشت که اگر اینچنین می شد وضعیت بحرانی را رقم میزد.

سخنگوی اتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: در کنار این کانکس ۳ دستگاه خودرو شامل ۲دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه پراید وجود داشت که اتش به نیسان و پراید سرایت و بخش هایی از آن ها را شعله ور کرده بود و به سرعت در حال سرایت به خودرو سون نیز بود.

وی با اشاره به اینکه در طرف دیگر این کانکس در قسمت انتهایی ۲ باب سوله وجود داشت که یکی از آنها کارگاه تولید دستمال کاغذی بود افزود: حجم زیادی از مواد اولیه و تولید شده نیز در این کارگاه وجود داشت و سوله دوم نیز کارگاه تولید روکش صندلی بود که مقدار زیادی از پارچه و اسفنج در حجم زیاد در آن نگهداری می شد و اتش در حال سرایت به آن کارگاه ها بود که اتشنشانان بلافاصله عملیات خود را آغاز کردند و بهسرعت اتش را تحت کنترل در آوردند.

ملکی افزود: همکاران اتش نشان سپس سیلندرها را قبل از شعله ور شدن خارج کردند و به فضای باز و محلی امن انتقال دادند و از سرایت آتش به خودرو سوم و همچنین به کارگاه ها و سوله های اطراف جلوگیری کردند و خوشبختانه در این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم و در ساعت ۱ بامداد پس از خاموش شدن کامل اتش و لکه گیری محل تحویل عوامل انتظامی و مالکین شد و عملیات به پایان رسید.