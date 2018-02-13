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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۰

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد:

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد/ امکان شرکت در ۲ رشته

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد/ امکان شرکت در ۲ رشته

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی از امروز ۲۴ بهمن خبر داد و گفت: داوطلبان تا ۴ اسفند فرصت ثبت نام دارند.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون و ارسال مدارک به صورت اینترنتی است. مدارک مورد پذیرش در ۶۱ رشته امتحانی گروه علوم پایه پزشکی، ۱۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته دکتری تخصصی دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

وی افزود: آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار می شود.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری آزمون در دو روز شرایطی فراهم شد تا داوطلبان بتوانند (با توجه به مدرک تحصیلی مقطع قبل) حداکثر در دو مجموعه رشته که در دو روز متفاوت برگزار می شود ثبت نام کنند.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام نیز امروز ۲۴ بهمن منتشر خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: متقاضیان دکتری پژوهشی (PhD by Research) گروه علوم پزشکی توجه داشته باشند که داشتن نمره زبان معتبر (نمره مشروط قابل قبول نیست) و حداقل دو مقاله تحقیقی منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده در نمایه نامه های Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول الزامی است.

کد مطلب 4226411

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