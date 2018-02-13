آغاز دیدارهای هیأت حماس با مسئولان سازمان اطلاعات مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هیأت جنبش مقاومت اسلامی حماس به ریاست اسماعیل هنیه دیدارهای خود با مسئولان سازمان اطلاعات مصر را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کردند که این دیدارها بیشتر بر روی اوضاع انسانی وخیم نوار غزه و مسئولیت انسانی و تاریخی مصر در حل این مشکلات در سایه ترس و نگرانی از انفجار اوضاع در نوارغزه و عدم امکان کنترل آن متمرکز شده است.

این منابع تأکید کردند که در جریان دیدارهای برگزارشده میان هیأت حماس و مسئولان مصری، پرونده آشتی ملی و راه‌های اجرای تفاهمات اخیر در کنار مسائل و تحولات سیاسی و میدانی روزهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند که قرار است هیأتی بلندپایه از مصر طی روزهای آینده برای پیگیری روند اجرای توافق آشتی ملی و بررسی اوضاع انسانی به غزه سفر کند.