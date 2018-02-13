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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۰

تکواندو بین المللی ترکیه؛

نوجوانان ایران موفق به کسب ۱۸ مدال شدند

نوجوانان ایران موفق به کسب ۱۸ مدال شدند

روز نخست از رقابت‌های بین المللی تکواندو در ترکیه با کسب ۱۸ مدال طلا، نقره و برنز برای تکواندوکاران کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تکواندو نوجوانان ایران در دو بخش پسران و دختران که برای حضور در رقابتهای جهانی و انتخابی المپیک در تونس آماده می شوند، با تصمیم کادر فنی و موافقت فدراسیون در رقابتهای بین المللی ترکیه به عنوان یک دیدار تدارکاتی شرکت کردند. 

این رقابت‌ها با حضور ۲۴۰۰ شرکت کننده در دو بخش مبارزه و پومسه و در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان به مدت ۴ روز برگزار می شود. در بخش نوجوانان ۳۸۵ تکواندوکار در بخش پسران و ۳۱۶ تکواندوکار در بخش دختران به ره رقابت می پردازند. 

در روز نخست دوشنبه ۲۳ بهمن ماه رقابتهای نوجوانان در تمامی اوزان پسران و ۵ وزن دختران برگزار شد که تیم اعزامی کشورمان موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۵ نقره و سه برنز شد. 

حسین لطفی، امیرمهدی پور، امیرسینا بختیاری، حامد اصغری، محمد مهدی عمادی، امیرحسین بهرآبادی، محمدعلی خسروی، نیما مهرعلی در بخش پسران و مهلا مومن زاده و غزل سلطانی در بخش دختران موفق به کسب ۱۰ مدال طلا شدند. 

محمد احسانی، اشکان زحمتکشان، محمد خانی در بخش پسران، نرگس نوراللهی و مریم حاجی علیزاده در بخش دختران ۵ مدال نقره کسب کردند. مبینا کلیوند، آرین آرش و عرفان مرادی هم موفق به کسب مدال برنز شدند. 

ضمن اینکه ابوالفضل حاتمیان، علیرضا یعقوبی تبار، زهرا علیزاده، مریم ملکوتی و فاطمه جعفری با شکست برابر رقبای خود از دست یابی به مدال بازماندند. 

این رقابتها امروز در سایر اوزان پیگیری می شود. 

کد مطلب 4226418

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