نوجوانان ایران موفق به کسب ۱۸ مدال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تکواندو نوجوانان ایران در دو بخش پسران و دختران که برای حضور در رقابتهای جهانی و انتخابی المپیک در تونس آماده می شوند، با تصمیم کادر فنی و موافقت فدراسیون در رقابتهای بین المللی ترکیه به عنوان یک دیدار تدارکاتی شرکت کردند.

این رقابت‌ها با حضور ۲۴۰۰ شرکت کننده در دو بخش مبارزه و پومسه و در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان به مدت ۴ روز برگزار می شود. در بخش نوجوانان ۳۸۵ تکواندوکار در بخش پسران و ۳۱۶ تکواندوکار در بخش دختران به ره رقابت می پردازند.

در روز نخست دوشنبه ۲۳ بهمن ماه رقابتهای نوجوانان در تمامی اوزان پسران و ۵ وزن دختران برگزار شد که تیم اعزامی کشورمان موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۵ نقره و سه برنز شد.

حسین لطفی، امیرمهدی پور، امیرسینا بختیاری، حامد اصغری، محمد مهدی عمادی، امیرحسین بهرآبادی، محمدعلی خسروی، نیما مهرعلی در بخش پسران و مهلا مومن زاده و غزل سلطانی در بخش دختران موفق به کسب ۱۰ مدال طلا شدند.

محمد احسانی، اشکان زحمتکشان، محمد خانی در بخش پسران، نرگس نوراللهی و مریم حاجی علیزاده در بخش دختران ۵ مدال نقره کسب کردند. مبینا کلیوند، آرین آرش و عرفان مرادی هم موفق به کسب مدال برنز شدند.

ضمن اینکه ابوالفضل حاتمیان، علیرضا یعقوبی تبار، زهرا علیزاده، مریم ملکوتی و فاطمه جعفری با شکست برابر رقبای خود از دست یابی به مدال بازماندند.

این رقابتها امروز در سایر اوزان پیگیری می شود.