سفر هیأت سعودی به بیروت/ریاض درصدد دخالت در انتخابات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الأخبار، یک هیأت سعودی طی هفته جاری به بیروت، پایتخت لبنان سفر می کند.

بر اساس این گزارش، این روزنامه عرب زبان اعلام کرده است که سفر هیأت سعودی به بیروت در ارتباط با مناسبات میان سعد الحریری، نخست وزیر لبنان با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی انجام می شود.

این روزنامه لبنانی همچنین تأکید کرد که سفر هیأت مذکور به بیروت بی ارتباط با تلاش ریاض برای ورود به پرونده انتخابات آتی لبنان نیست.

در بخش دیگر این گزارش آمده است که میانجیگری برای برگزاری دیداری میان «سعد حریری» نخست وزیر لبنان و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان ادامه دارد و ایالات متحده هم وارد این روند شده است.

بر اساس این گزارش، «جرد کوشنر» داماد رئیس جمهوری آمریکا پیشتر تلاش کرده بود در لندن مقدمات دیدار شاهزاده سعودی و نخست وزیر لبنان را فراهم کند اما موفق نشده بود، به این ترتیب لبنان طی چند روز آتی میزبان «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. در این سفر یک روزه انتظار می رود که گفتگوها به مرزهای لبنان با سرزمین های اشغالی، انتخابات پیش رو در لبنان و نشست های بین المللی حمایتی از لبنان که قرار است در رم، بروکسل و پاریس برگزار شود ، اختصاص پیدا کند.

با توجه به اینکه قرار است فردا سعد الحریری در سیزدهمین سالگرد ترور رفیق حریری سخنرانی کند؛ الاخبار مطلع شده است که واشنگتن وارد خط میانجیگری میان رئیس جریان المستقبل و مسئولان ارشد سعودی شده است. این میانجیگری ابتدا از طریق جرد کوشنر آغاز شده بود و با وجود تکذیب از سوی افراد نزدیک به حریری، روزنامه الاخبار مطلع شده است که کوشنر از حریری خواسته بود زمانی که قرار بود محمد بن سلمان در انگلستان حضور پیدا کند او نیز به لندن سفر کند تا دیداری میان این دو صورت بگیرد.

گفتنی است، طبق اعلام قبلی قرار است انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ ۶ مِی (۱۶ اردیبهشت ماه) برگزار شود.