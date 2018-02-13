مهلت شرکت در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت «سیمرغ» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دبیرخانه جشنواره به منظور ایجاد فرصت برای شرکت مخاطبینی که تا کنون موفق به ثبت‌نام در «جشنواره بین‌المللی سیمرغ» نشدند، مهلت شرکت در این جشنواره را تا پایان بهمن ماه تمدید کرد.

دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری فرصت دارند تا در این جشنواره ثبت نام و تا ۲۸ بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه‌های دانشگاهی جشنواره تحویل دهند.

دانشجویان دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی (سراسر کشور) حداکثر تا ۲۷ بهمن فرصت ثبت نام داردند و باید تا تاریخ ۳۰ بهمن باید آثار خود را به دبیرخانه دائم جشنواره در تهران ارسال کنند.

آثاری که بعد از مهلت مذکور ثبت نام شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

این جشنواره در بخش آزاد ویژه دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور، بخش فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان تمام دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی کشور و بخش بین الملل با موضوع فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان سراسر دنیا برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره www.festivalf.ir مراجعه کنند.

جشنواره بین المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر،‌ فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار ۱۳۹۷در شهر تهران برگزار خواهد شد.