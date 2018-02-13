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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۸

کانون های داخلی ریزگردها فعال شدند؛

 گرد و خاک آبادان و خرمشهر را در برمی گیرد

 گرد و خاک آبادان و خرمشهر را در برمی گیرد

آبادان - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: انتظار داریم با فعال شدن کانون های داخلی ریزگردها، گرد و خاک از ساعت ۱۰ صبح امروز برخی نقاط خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر را در بر بگیرد.

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وزش بادهای نسبتا شدید، کانون های گرد و غبار در اهواز تقویت می شوند و ریزگردها تا اواخر وقت امروز پدیده غالب منطقه هستند.

وی همچنین از ورود سامانه بارشی به استان از امشب خبر داد و گفت: بارش های نسبتا خوبی را در همه نقاط استان انتظار داریم که شدت بارش در نقاط شمالی بیشتر خواهد بود و تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه دارد.

مدیرکل سازمان هواشناسی خوزستان ادامه دارد: موج بارشی دوم از روز جمعه وارد استان شده و تا شنبه ادامه دارد.

بر اساس اطلاعیه ستاد بحران استان خوزستان، مدارس صبح و بعد از ظهر برخی شهرهای استان از جمله مدارس آبادان و خرمشهر امروز تعطیل اعلام شده است.

کد مطلب 4226428

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