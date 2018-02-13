گرمایش جهانی رعد و برق را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، تحقیقات جدید نشان می دهد گرمایش جهانی یکی از قدرتمندترین پدیده های طبیعت را محدود کند. در همین راستا دانشمندان معتقدند این رویداد احتمال رعد و برق در آینده را می کاهد.

افزایش گازهای گلخانه ای تاثیر قابل توجهی روی بادهای طوفانی دارد. در بدترین سناریو، تغییرات آب وهوایی سبب می شود دمای جهان تا ۲۱۰۰ میلادی ۵ درجه سانتیگراد افزایش یابد. محققان با روشی جدید تخمین زده اند در چنین شرایطی احتمال وقوع رعد و برق ناشی از بادهای طوفانی ۱۵ درصد کاهش می یابد.

در یک رعد و برق ممکن است میلیاردها ولت الکتریسیته آسمان را روشن کند. محاسبات معمول برای نحوه به وجود آمدن این رویداد طبیعی براساس ارتفاع ابرها انجام می شود. اما در روش جدید، محققان دانشگاه های ادینبورگ، لیدز و لانکستر محاسبات را با توجه به حرکت ذرات ریز یخ در ابرها انجام دادند. در ذرات یخ نوعی شارژ الکتریکی به وجود می آید که طی طوفان ها خالی می شود و همین امر به رعد وبرق و تندباد منجر می شود.

تحقیقات جدید نشان می دهد افزایش دمای زمین سبب می شود کریستال های یخ دیرتر تشکیل شوند. البته این یافته ها با نتایج مطالعات پیشین در تضاد است. پژوهش های قبلی نشان داده بود تغییرات آب و هوایی احتمال بروز تندبادهایی این چنینی را می افزاید.

دانشمندان تخمین می زنند سالانه در سراسر جهان ۱.۴ میلیون رعد و برق اتفاق می افتد. به عبارت دیگر روزانه ۴ میلیون رعد و برق در آسمان پدید می آید. کاهش رعد وبرق به کاهش آتش سوزی در طبیعت و خسارت به ساختمان و خطوط برق منجر می شود.

همچنین محققان معتقدند کاهش رعد و برق تاثیر قابل توجهی روی مناطق استوایی خواهد داشت. در این مناطق طوفان های متعددی اتفاق می افتد.