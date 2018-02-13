پنج گانه «بِل کانتو» دهم اسفند تمام می شود/اجرای باشکوه ایتالیایی

نیما پناهی ها سرپرست و رهبر ارکستر «بل کانتو» در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح تازه ترین فعالیت های این گروه بیان کرد: طی سال های اخیر مشغول اجرای اپراهای ایتالیایی از جمله آثار جوزپه وردی بودیم که خوشبختانه مخاطبان نیز از این کارها استقبال کردند. این آثار عمدتا برای نوازنده سازهای زهی و خوانندگان بسیار سخت بود و ما را با چالش هایی مواجه کرد ولی در عین سختی تبدیل به تجربه های فراموش نشدنی شدند.

وی ادامه داد: روز دهم اسفند ماه آخرین پنج گانه از آثار جوزپه وردی پس از کنسرت های «آواز زیبا»، «شور آواز»، «نبض آواز» و «جادوی آواز» با عنوان «لذت آواز» برگزار می شود. در این کنسرت آثار منتخب جوزپه وردی برای تماشاگران اجرا می شود و فکر می کنم برای علاقه مندان این آهنگساز ایتالیایی پایان لذت بخشی خواهد بود. در این کنسرت آنسامبل «شهرزاد» که طی سال های اخیر کنسرت ها و برنامه های متعددی را اجرا کردند به عنوان نوازنده در کنار ارکستر حضور خواهند داشت.

سرپرست و رهبر ارکستر «بل کانتو» تاکید کرد: شاید این کنسرت آخرین اجرای ما از آثار وردی در این فرم باشد اما با توجه به اینکه ما از این آهنگساز شهیر ایتالیایی نکات بسیار آموزنده ای آموختیم قطعا با او تا پایان فعالیت های گروه خداحافظی نمی کنیم و شاید روزی بخواهیم در فرمی دیگر از آثار این آهنگساز استفاده کنیم. آثار این هنرمند به قدری ارزشمند و جالب توجه است که ما به این کارها به مثابه یک کلاس آموزشی دانشگاهی استفاده می کنیم.

پناهی ها در پایان گفت: مجموعه «بل کانتو» تمام تلاش خود را را انجام داده که پایان پنج گانه کارهای وردی یک اجرای باشکوه برای مخاطبانی باشند که تاکنون از آثار وردی لذت برده اند و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده شاهد اجرای موفقیت آمیز در روزهای پایان سال ۹۶ باشیم.

کنسرت ارکستر و گروه کر «بل کانتو» ساعت ۲۱:۳۰ روز دهم اسفند ماه به رهبری نیما پناهی ها در تالار وحدت تهران میزبان علاقه مندان موسیقی است.