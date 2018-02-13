به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که به عنوان مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم ملی محسوب می شود در سالن آزادی سنندج و در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی برگزار شد.

در کاتای انفرادی ۶۲ کاتارو به روی تاتامی رفتند که در نهایت الناز تقی پور از تهران طلا گرفت. فاطمه میروردی زاده از اردبیل در جای دوم ایستاد. فاطمه ایمانی و زهرا ترکاشوند از تهران سوم مشترک شدند.

در کومیته و در وزن ۵۰- کیلوگرم، مدالهای طلا و نقره به فائزه چیذری و زینب نصیریان از البرز رسید. سحر شیروانی از اصفهان و زهرا طراز پور از فارس نیز مشترکاً بر سکوی سوم ایستادند. زهرا اکرم پوری از خوزستان به نشان طلای وزن ۵۵- کیلوگرم دست یافت. فاطمه عباسی از مازندران در جای دوم ایستاد. زهرا حاجیان از تهران و زهرا خلیلی از مازندران سوم مشترک شدند.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، شیما ال سعدی از فارس طلا گرفت. فاطمه طراز پور از فارس و زهره برزگر از مازندران مشترکاً در مکان سوم قرار گرفتند.

شقایق واحدی در فینال با خطای فنی حذف شد.

وزن ۶۸- کیلوگرم, زهرا مقانلو از تهران اول شد. مهتاب اسماعیلی از گیلان در مکان دوم قرار گرفت.نفیسه گلشنی از تهران و هنگامه جعفری از اصفهان سوم مشترک شدند. شنه کاظمی در خوزستان در وزن ۶۸+ کیلوگرم قهرمان شد. زهرا همت از فارس در رده دوم قرار گرفت. مهشید یعقوبیان از مازندران و یگانه امیری از کرمانشاه سوم شدند.



در کاتای تیمی هم تهران با ترکیب «الناز تقی پور، شادی جعفری، نجمه قاضی زاده» به نشان طلا دست یافت. اصفهان با ترکیب «فاطمه چیذری، مریم کریمی، زهره میرزاخانیان» در جای دوم قرار گرفت. زنجان با ترکیب «توران فروتن، لیلا فروتن، ملیکا رسولی» و تهران ب با ترکیب «شیرین گلستانیان، آسیه صدوری، هلیا تجار» مشترکا سوم شدند.

این رقابتها امروز و فردا با برگزاری مسابقات رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید پیگیری می شود.