به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالعلیپور صبح سهشنبه در خصوص آخرین وضعیت احداث پارک جنگلی در نمین تصریح کرد: مطالعات این طرح که از آرتا تپه تا تله کابین انجام شده، رو به اتمام است.
وی افزود: از سویی سرمایهگذار خارجی نیز برای احداث پارک جنگلی اعلام آمادگی کرده و ضروری است مجوزهای لازم از سوی منابع طبیعی سریعاً صادر شود.
فرماندار نمین وسعت این پارک را ۲۳۰ هکتار عنوان کرد و بیان داشت: اجرای پارک جنگلی در منطقه نمونه گردشگری فندقلو میتواند زمینهساز جذب گردشگران به این منطقه باشد.
به گفته عبدالعلیپور جنگل فندقلو یکی از جاذبههای کمنظیر گردشگری این شهرستان است که توسعه زیرساختهای گردشگری آن میتواند منجر به رشد و توسعه این شهرستان شود.
وی با بیان اینکه توسعه شهرستان به لحاظ بعد گردشگری جزو اولویتها است، اضافه کرد: از تمامی طرحها و ایدههای بخش خصوصی نیز استقبال میشود.
فرماندار نمین ابراز امیدواری کرد در زمان کوتاهی پارک جنگلی احداث شده و یکی از بزرگترین جاذبههای گردشگری به مقصد سفر طبیعت دوستان تبدیل شود.
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