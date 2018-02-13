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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۸

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد؛

کیفیت هوای مشهد درمرز شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد درمرز شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای مشهد در مرز شرایط ناسالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۹۸ در مرز شرایط ناسالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه، حرم مطهر، صدف، لشگر، ویلا و نخریسی  در شرایط مجاز و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه رسالت با شاخص ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از ذرات معلق از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.

کد مطلب 4226458

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