نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی گفت: با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار دفاتر خدمات مسافرتی در جذب گردشگر به کشور و همچنین صادرات گردشگری باید نقش این دفاتر در دنیای پررقابت گردشگری بازنگری و ارتقاء یابد.

وی اظهار کرد: بدون شک برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزه گردشگری به خصوص دفاتر خدمات مسافرتی می تواند در به نمایش گذاشتن دستاوردها و همچنین ایجاد رقابت سالم در بین این دفاتر نقش بسزایی ایفا کند.

وفایی به اهداف برگزاری نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر استان کرمان اشاره و تصریح کرد: معرفی تورهای ویژه نوروز ۹۷ و فناورهای نوین شرکت های خدمات مسافرتی، آشنایی علاقمندان با ظرفیت های موجود در زمینه برنامه ریزی و اجرای تورهای مسافرتی، هم افزایی در بین اجزای صنعت گردشگری استان و نمایش دستاوردهای شرکتهای جدید در جهت توسعه نرم افزارهای گردشگری و غیره از اهداف بارز این نمایشگاه است.

وی بیان کرد: در نمایشگاه مذکور۳۰ غرفه به معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان کرمان می پردازند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان تصریح کرد: تلاش شده از تمامی فعالان حوزه گردشگری استان کرمان به ویژه هتلداران، مجموعه های اقامتی، شرکت های هواپیمایی و خدمات مسافرتی هوایی، ریلی و جهانگردی، سازمان ها و انجمن های گردشگری و طبیعت گردی در این نمایشگاه دعوت به عمل آید تا به ایجاد فضای همکاری بین تاسیسات گردشگری استان کمک شود.

نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر استان کرمان از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه جاری (از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ ) در محل بازار موبایل ایران واقع در ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به چهارراه امام جمعه شهر کرمان میزبان علاقمندان است.