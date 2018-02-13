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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۴

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:

نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر در کرمان برگزار می شود

نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر در کرمان برگزار می شود

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کرمان از برگزاری نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر استان از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه جاری در محل بازار موبایل شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی گفت: با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار دفاتر خدمات مسافرتی در جذب گردشگر به کشور و همچنین صادرات گردشگری باید نقش این دفاتر در دنیای پررقابت گردشگری بازنگری و ارتقاء یابد.

وی اظهار کرد: بدون شک برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزه گردشگری به خصوص دفاتر خدمات مسافرتی می تواند در به نمایش گذاشتن دستاوردها و همچنین ایجاد رقابت سالم در بین این دفاتر نقش بسزایی ایفا کند.

وفایی به اهداف برگزاری نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر استان کرمان اشاره و تصریح کرد: معرفی تورهای ویژه نوروز ۹۷ و فناورهای نوین شرکت های خدمات مسافرتی، آشنایی علاقمندان با ظرفیت های موجود در زمینه برنامه ریزی و اجرای تورهای مسافرتی، هم افزایی در بین اجزای صنعت گردشگری استان و نمایش دستاوردهای شرکتهای جدید در جهت توسعه نرم افزارهای گردشگری و غیره از اهداف بارز این نمایشگاه است.

وی بیان کرد: در نمایشگاه مذکور۳۰ غرفه به معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان کرمان می پردازند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان تصریح کرد: تلاش شده از تمامی فعالان حوزه گردشگری استان کرمان به ویژه هتلداران، مجموعه های اقامتی، شرکت های هواپیمایی و خدمات مسافرتی هوایی، ریلی و جهانگردی، سازمان ها و انجمن های گردشگری و طبیعت گردی در این نمایشگاه دعوت به عمل آید تا به ایجاد فضای همکاری بین تاسیسات گردشگری استان کمک شود.

نمایشگاه تخصصی گردشگری، فناوری و خدمات سفر استان کرمان از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه جاری (از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ ) در محل بازار موبایل  ایران واقع در ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به چهارراه امام جمعه شهر کرمان میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 4226468

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