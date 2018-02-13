ارسال ۳۰۰ هزار اثر به ششمین جشنواره آموزشی مشکات/آغاز بررسی آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد روشنی» با اعلام این خبر افزود: فعالیت ششمین جشنواره مشکات از ابتدای دیماه امسال در تمامی ۲۲ منطقه شهر تهران آغاز و با استقبال خوب شهروندان تهرانی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه مناطق ۱۱ و ۱۴ تهران بیشترین آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره را داشته اند، اظهارداشت: جشنواره آموزشی و ترویجی مشکات فرصت و شرایطی را مهیا می سازد تا شهروندان در چارچوب آن اندکی به مسائل، مشکلات، نگرانیها و آرزوهای خود برای محله و شهر بیندیشند و نتایج اندیشه ها و خواست‌های خود را برای تحقق محله ای مطلوب با شهروندانی متعادل و دارای فرهنگ و اخلاق شهروندی در قالب ها و موضوعات جشنواره بیان کنند.

مدیرکل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به همکاری بسیاری خوب مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در دریافت آثار دانش آموزی برای شرکت در این جشنواره افزود: بیشترین آثار ارسال شده به جشنواره در دو موضوع "کاهش آلودگی هوا" و "فرهنگ رانندگی" بوده است که نشان از توجه جدی شهروندان به موضوعات زیست محیطی و ترافیکی در شهر دارد.

روشنی تصریح کرد: در حوزه قالب آثار ارسالی به جشنواره نیز دو قالب "نقاشی" و "عکاسی" بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه با پایان مهلت ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره، بررسی آثار از سوی هیات داوران نیز آغاز شده است، خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره نیز با معرفی نفرات برگزیده در اسفندماه ۹۶ برگزار خواهد شد.