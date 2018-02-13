خودروی پله نورد هم به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به تازگی ویدئوی تبلیغاتی از یک خودروی هیبریدی به نام Range Rover Sport P۴۰۰e منتشر شده که این خودرو را در حال بالا رفتن از پله های یک منطقه توریستی و سرسبز در چین به نام دروازه بهشت نشان می دهد.

رسیدن به این منطقه مستلزم گذر از جاده ای سرسبز و پرپیچ و خم به طول ۷ کیلومتر است و در انتها برای رسیدن به منتهی الیه منطقه مذکور افراد باید ۹۹ پله را بالا بروند تا منظره سرسبز و کوهستانی محیط اطراف را مشاهده کنند.

اما از این به بعد می توانید به جای اینکه مسیر یادشده را با قدم زدن طی کنید، سوار خودروی رنج روور شوید و مسیر شیبدار و پر از پلکان مذکور را طی کنید.

این خودروی هیبریدی چهار سیلندر دارای یک باتری ۸۵ کیلوواتی و موتور برقی با قدرت ۱۱۴ اسب بخار است و شتاب صفر تا صد آن به ۶.۸ ثانیه می رسد. حداکثر سرعت خودروی یادشده به ۲۲۰ کیلومتر در ساعت می رسد. مصرف سوخت این خودروی هیبریدی در صورت استفاده از سوخت فسیلی تنها ۲.۸ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است که مقدار ناچیزی تلقی می شود.

باتری این خودرو بعد از هر بار شارژ می تواند تا ۵۱ کیلومتر را طی کند. خودروی یادشده در صورت درگیر شدن هر چهار چرخ برای حرکت می تواند در کلیه سطوح ناهموار و در گل و لای حرکت کند. ۱۷ پرت ارتباطی شامل HDMI، USB و غیره، سیستم ارتباطی وای – فای نسل چهارم و نمایشگرهای لمسی ده اینچ از جمله امکانات خودروی یادشده است.