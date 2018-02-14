ابراهیم پاپی راد هنرمند جوان که با مجسمه «چرخ چپی» در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کرده است درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: رنگ مایه کارهای من بیشتر بر محور فرهنگ و هنر لرستان است که شاید به خاطر اصالت و ارادتی است که من نسبت به مردم این خطه و فرهنگ اقوام لُر زبان دارم که به خودی خود دغدغه و غریزه وجودی من برای ساخت مجسمه نیز شده است.

وی به مفرغ های لرستان که نشانه ای از شکوفایی و بلوغ هنری مردم این خطه است، اشاره کرد و افزود: سه سال است فرم، ساختار و تفکراتی که باعث خلق چنین آثاری شده، ذهن من را درگیر کرده است و سعی کردم از این آثار و نگرش های آنها در هنر معاصر و زندگی کنونی مردم لرستان برای بازآفرینی این آثار استفاده کنم تا روزنه ای به سوی احیای این هنر در استان شود.

به گفته پاپی راد، «چرخ چپی» بر اساس لایه های عمیق احساسی شکل گرفته است که در قالب حرف نمی‌گنجد و این اثر نمادی از چرخش برعکس چرخ زندگی بدون اختیار انسان ها است.

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: این اثر حکایت از ترس و نگرانی مردم سرزمینم برای از بین رفتن ارزش های فرهنگی دارد. چرخ چپی، حکایت از زندگی است که بر وفق مراد مردم نیست و تلاشی است که در آخر بی ثمر به بار می نشیند. مردم کشاورز و دامداری که به خاطر شرایط آب و هوا و خشکسالی، محصولی برداشت نمی‌کنند و در نهایت مجبور به تغییر شغل و مهاجرت به شهرها می شوند.

این هنرمند جوان با اشاره به ویژگی های «چرخ چپی» توضیح داد: این اثر از زبان، شعر و فرهنگ بومی منطقه ای صحبت می کند که ساخته و پرداخته دست و تفکر مردم لرستان است. شاید بتوان اقتباس از مفرغ‌های لرستان را اولین ویژگی چرخ چپی به حساب آورد به طوری که با هنر امروز درهم آمیخته شده و شکل، فرم و ماهیت جدیدی به خود گرفته است. دومین ویژگی زاویه دیدی است که تاکنون به مفرغ های لرستان داشته ایم که در نگاه مردم، مینیاتوری هستند اما با در نظر گرفتن ابعاد و متریال جدید، وجهه و جذابیت خاصی ایجاد می کند و سومین ویژگی اثر، احیا و معرفی این اثر و هنر بومی است.

وی با بیان اینکه هنر و تمدن ایران به خاطر مفرغ های لرستان شناخته شده است، اظهار کرد: چه بسا با خلق آثار متفاوتی که برگرفته از تمدن گذشته لرستان باشد، می توانیم جایگاه ارزشمندی از هنر و فرهنگ لرستان را بازآفرینی کنیم.

پاپی راد، وجود جشنواره هنرهای تجسمی فجر را برای تقویت هنرهای تجسمی ایران ارزشمند قلمداد کرد و افزود: امیدوارم با تلاش مسئولان در این عرصه قدم های بزرگتری برداشته شود چراکه تمدن هر کشوری با هنر آن کشور به دنیا معرفی می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جشنواره هنرهای تجسمی فجر هر سال با دقت بیشتری برگزار شود تا جایگاه خودش را در عرصه جهانی به دست بیاورد و ارایه دهنده هنر و فرهنگ مردم ایران باشد و گفت: همچنین امیدوارم هیات داوران با دقت بیشتری کار داوری آثار را انجام دهند چون آبروی این جشنواره و هنرهای تجسمی کشور در دستان آنهاست.

ابراهیم پاپی راد، ۲۹ ساله و اهل روستای حاجی آباد یاراحمدی شهرستان بروجرد از خرم آباد است. مدرک تحصیلی او کارشناسی گرافیک و در حال حاضر دانشجوی ارشد مجسمه سازی است. ۵ سال است به صورت جدی رو به هنر مجسمه سازی آورده است و برای دومین بار در جشنواره هنرهای تجسمی فجر حضور دارد.