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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۱

مدیر محیط زیست شهری مشهد خبرداد؛

ثبت تنها ۱۴ روز با هوای پاک در مشهد

ثبت تنها ۱۴ روز با هوای پاک در مشهد

مشهد- مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: طبق آمار موجود در سال جاری مردم مشهد تنها ۱۴ روز هوای پاک را تنفس کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پذیرا صبح سه شنبه در برنامه رادیویی شهر بهشت اظهارکرد: طبق آمار موجود در سال جاری ۱۴ روز هوای پاک  در مشهد به ثبت رسیده که این تعداد در سال گذشته ۲۳ روز بوده است.

وی افزود : همچنین تعداد روزهایی که هوای شهر مشهد سالم بوده ۲۲۸ روز ثبت شده که این تعداد روزها در سال جاری افزایش و به ۲۳۵ روز رسیده است.

مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: وضعیت جغرافیایی مشهد،افزایش بی‌رویه جمعیت ، تردد روزانه یک میلیون خودرو و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت از عوامل اصلی آلودگی هوای این شهر هستند.

پذیرا خاطرنشان کرد: به منظور برخورد با عوامل آلاینده هوا، از سال ۹۳ گشت کنترل آلاینده‌های زیست محیطی در مشهد فعال شد که تاکنون ۷۵ درصد از موارد برخورد شده توسط این گشت‌ها در زمینه آلودگی هوا، ۸ درصد آلودگی صوتی و مابقی در زمینه‌های مختلف از جمله رهاسازی پسماند از خودرو بوده است.

مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: در سال گذشته این گشت‌ها با ۳۶ هزار مورد تخلف زیست محیطی برخورد کردند که این رقم تا انتهای دی  سال جاری ۳۷ هزار و ۶۰۰ مورد بوده است.

وی از راه‌اندازی اتوبوس دیابت در مشهد خبر داد و گفت: این اتوبوس با تردد در نقاط مختلف شهر  تست قند خون و خدمات غربالگری را به شهروندان مشهدی ارائه می دهد.

کد مطلب 4226499

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