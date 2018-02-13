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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۸

فرماندار کرمانشاه مطرح کرد:

لزوم اجتماعی کردن مقابله با اعتیاد/مردم اثرگذارتر ازدولت هستند

لزوم اجتماعی کردن مقابله با اعتیاد/مردم اثرگذارتر ازدولت هستند

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه بر لزوم اجتماعی کردن مقابله با اعتیاد تاکید کرد و مردم را در این زمینه اثرگذارتر از دولت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز سه شنبه در کارگاه منطقه ۴ کشوری ویژه سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها که با حضور مسئولین و کارشناسان توسعه مشارکت های مردمی برگزار شد، اظهار داشت: اکنون با گذشت ۳۹ سال از عمر انقلاب دیگر دوره آزمون و خطا را باید پشت سر بگذاریم و کاربرد نسخه های تدوین شده را عملیاتی کنیم.

فرماندار کرمانشاه ابراز داشت: اعتیاد معضل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به تعبیری یک معضل امنیتی است.

وی اعتیاد را یکی از عوامل عدم پیشرفت و توسعه اعلام و اذعان داشت: یکی از سرعت گیرها در مسیر توسعه، اعتیاد است.

رنجبر یادآور شد: یکی از مواردی که کشور را متوقف می کند تا همواره دست نیاز به سوی دیگران دراز کنند اعتیاد جوانان آن جامعه است که دشمنان برنامه های مختلفی برای آن دارند.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر نگاه جدیدی به عنوان نگاه نرم افزاری شکل گرفته که برای متوقف کردن و درمان اعتیاد باید آنرا عملیاتی کنیم.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس یافته های علمی و تجربه های کسب شده از گذشته باید بتوانیم برای مقابله با این معضل تدابیر ویژه ای داشته باشیم.

وی مهم ترین راهکار را اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: باید همه خانواده ها را درگیر مبارزه با مواد مخدر کنیم در غیر اینصورت موفق نخواهیم شد.

به گفته رنجبر، نخبگان علمی، سیاسی، فرهنگی، روحانیت و سازمان های مردم نهاد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نقش قابل توجهی را ایفا می کنند.

وی افزود: در این راستا تشکیل هسته های محله محور و آموزش و اطلاع رسانی نقش موثری در آگاه سازی و توانمند سازی مردم جامعه خواهد داشت.

فرماندار کرمانشاه، مهم ترین موضوع در آسیب های اجتماعی را اعتیاد معرفی کرد و گفت: در این زمینه دولت نمی تواند به اندازه مردم و سمن های مردمی در مبارزه با مواد مخدر نقش داشته باشد.

کد مطلب 4226500

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