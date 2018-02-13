فراخوان جشنواره داستان نویسی رضوی به زبان ترکی در زنجان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ابراهیم قاسمی افزود: ثبت‌نام و ارسال آثار در این جشنواره اول تیرماه بوده و داوری آثار ١٥ تیرماه انجام می‌گیرد. اختتامیه نیز روز ٢٧ تیرماه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی‌الرضاالرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت، خواهد بود که در گروه‌های سنی "الف"؛ زیر سی سال و "ب"بالای سی سال برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی از رهگذر داستان‌نویسی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره اهل بیت (ع ) به ویژه حضرت امام رضا (ع) و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف حضرت امام رضا (ع) عنوان کرده و افزود: طبق فراخوان منتشر شده، اشخاص واقعی و شیوه پردازش آنان در آثار رضوی (نگاه داستان‌گونه امام رضا (ع) به اشخاص)، تبدیل احادیث رضوی به داستان کوتاه با پیام اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی و...، داستانک با محوریت آموزه‌های رضوی، داستانواره با تکیه بر آموزه‌های رضوی و پذیرش عنوان فرعی، از محورهای این فراخوان است.

قاسمی برگزاری این جشنواره را در سه بخش عنوان کرده و تاکید نمود: داستان بلند و رمان، داستان کوتاه و داستان کوتاه (داستانک) از جمله بخش‌های این جشنواره است.

وی ادامه داد: نویسنده یک نفر باشد، هر نویسنده می‌تواند حداکثر ٤ اثر ارسال کند، هر نوشته‌ای باید در قالب داستانک، داستانواره، طرح یا داستان کوتاه باشد. این داستان‌ها مطابق با اصول و موازین داستان کوتاه باشد. به داستان‌هایی که خارج از موضوع جشنواره باشد رسیدگی نمی‌شود. مالکیت اثر می‌بایست متعلق به شرکت‌کننده باشد. نوآوری در انتخاب موضوع و خلق داستان در اولویت است.

معاون امور فرهنگی و قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت:دبیرخانه جشنواره مجاز به چاپ و نشر آثار برگزیده به صورت مکتوب و الکترونیکی است و مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل خدمت (یا تحصیل)، ایمیل و شماره تماس (ثابت و همراه) و آدرس محل سکونت در صفحه‌ای مستقل به همراه اثر حاوی فایل Word ایمیل شود.

قاسمی افزود: طبق فراخوان، هزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به برگزیدگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه سفر زمینی یا ریلی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی جشنواره به نشانی Zanjan@shamstoos.ir و Zanjan.shamstoos@gmail.comنشانی پستی: زنجان، میدان استقلال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ارسال کنند.

در بخش داستان بلند و رمان، نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه به مبلغ یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان، نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان و نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان، در بخش داستان کوتاه، نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه به مبلغ ٨٠٠ هزار تومان، نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ ٦٠٠ هزار تومان، نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ ٤٠٠ هزار تومان، در بخش داستان کوتاه (داستانک)، نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه به مبلغ ٤٠٠ هزار تومان، نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ ٣٠٠ هزار تومان و نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ ٢٠٠ هزار تومان دریافت خواهند کرد.