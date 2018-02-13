لزوم توجه به سهم بیجار در زنجیره فولاد/مدیران جهادی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه بیجار از عملکرد اصحاب رسانه شهرستان بیجار تقدیر کرد و اظهار داشت:خبرنگاران با نظرات کارشناسی در تراز یک مدیر هستند و این قشر می توانند با تفکر و قلم خود زمینه ساز توسعه شهرستان باشند.

وی به اهمیت ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه تاکید کرد و افزود: دوری از سیاه نمایی و نقدهای غیرمنصفانه و انتقادهای سازنده از سوی اصحاب رسانه می‌تواند به خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم کمک کند.

کریمی به مهمترین مطالبات مردم شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان داشت:مطالبه اصلی مردم این دیار توسعه،رفع بیکاری و حمایت از سرمایه گذاران جهت رفع مشکلات اقتصادی شهرستان است.

وی تاکید کرد:مطالبات مردم بحق است و مسوولان باید همگام و متحد و با یاری مردم در راستای پاسخ به این مطالبات گام بردارند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های در دست اقدام اشاره کردو بیان داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای توسعه شهرستان انجام شده است از جمله منطقه ویژه اقتصادی و راه آهن بیجار که ۱۰ میلیارد بودجه برای راه آهن بیجار اختصاص یافته و تا پایان امسال وضعیت منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان هم مشخص خواهد شد.

وی همچنین به آخرین وضعیت ایجاد زنجیره فولاد در شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: کارشناسان ایمیدور بزودی برای جانمایی واحد آهن اسفنجی در این شهرستان حضور پیدا می کنند که واحد آهن اسفنجی ۸۰۰ هزار تنی با سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیارد تومان برای ۳۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی می کند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر برابری سهم بیجار از زنجیره فولاد گفت: به هیچ عنوان نمی پذیرم سهم شهرستان بیجار در زمینه زنجیر فولاد کمتر از سایر شهرهای استان باشد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد مدیران خواستار تلاش جهادی برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم از سوی آنان شد و گفت: مدیران باید انقلابی و جهادی عمل کنند و کوتاهی از هیچ مدیری پذیرفته نخواهد شد.

کریمی همچنین از گازرسانی به ۱۸ روستا در سال ۹۶ خبر داد و عنوان کرد: گازرسانی به ۳۶ روستای دیگر نیز در دست اقدام است.

وی راه اندازی جمعه بازار با نظارت و ساماندهی مناسب را مطالبه عمومی مردم دانست و گفت: موافق راه‌اندازی مجدد جمعه بازار در بیجار هستم اما باید نیروهای بومی و فروشندگان بومی در این بازار حضور داشته باشند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی به واحدهای غیرفعال در شهرک صنعتی این شهرستان نیز اشاره کرد و بیان داشت: برای ۵ واحد از این واحدهای صنعتی که به دلیل سرمایه در گردش غیرفعال هستند، ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد:خرداد ماه سال آینده عملکرد دو ساله خود را بعنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی از طریق رسانه ها به مردم شهرستان بیجار اعلام خواهم کرد.