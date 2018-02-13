اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر به شهرستان جهرم

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت شبانه روزی ۸ پیمانکار در راستای اتمام فاز اول منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: از مجموع ۳۳۰ هکتار از اراضی واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جهرم، فاز اول آن با ۷۰ هکتار اراضی قابل واگذاری و تا پایان امسال آماده تحویل به سرمایه‌گذاران می‌شود.

وی از انعقاد قرار داد با ۴ سرمایه گذار داخلی و خارجی خبر داد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی، فرصت بسیار خوب برای سرمایه گذاران جهرمی است که در راستای پیشرفت و توسعه شهرستان جهرم و تولید شغل برای جوانان در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند و قطعا حمایت مسئولان را نیز در پی دارد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم از اعطای تسهیلات اشتغال فراگیر شهری و روستایی خبر داد و ابراز داشت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر شهری و روستایی در سفر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای شهرستان جهرم مصوب شده است.

صحرائیان بیان کرد: این تسهیلات در حوزه های کشاورزی، گیاهان دارویی، شرکت های دانش بنیان، صنعت، گردشگری، تولید و سایر حوزه ها به متقاضیان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: با قول مساعد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی این رقم تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.