آغاز اجرای «خرده جنایت های زن و شوهری»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خرده جنایتهای زن و شوهری» نوشته اریک امانوئل اشمیت و به کارگردانی رضا رمضانی دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه رفت.

تبسم هاشمی حایری و رضا رمضانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مرد بر اثر حادثه ای مرموز دچار فراموشی شده است. زن او را به خانه آورده و سعی می کند گذشته را بازسازی کند تا هویت مرد بازگردد اما در این میان حقایقی هولناک آشکار می شود.

از دیگر عوامل این گروه نمایشی می توان به دستیار کارگردان: الناز تهامی، طراح لباس: هدی نوری زاده، مدیر اجرا: امید رحمتی، مدیر صحنه: محمد نصرالهی، طراح دکور: درسا رمضانی اشاره کرد.

این نمایش تا ۲۳ اسفند ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۸ روی صحنه خواهد بود.

علاقه مندان به تماشای آثار نمایشی خانه نمایش می توانند به نشانی میدان فردوسی، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان شهید موسوی (فرصت سابق)، کوچه محمدآقا، پلاک ۳۴ مراجعه کنند.