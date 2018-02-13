به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن نیا با توجه به هشدار سازمان هواشناسی به افرادی که قصد سفر در جاده‌ها طی روزهای برفی را دارند، توصیه کرد؛ مردم ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در لاین‌های اضطراری و شانه‌ راه‌ها که برای تردد خودروهای امدادی، راهداری و پلیس در نظر گرفته شده حرکت نکنند و در صورت ضرورت سفر زنجیر چرخ و یخ‌شکن همراه داشته باشند.

وی با اشاره به آماده باش نیروهای راهداری استان‌های سراسر کشور گفت: تاکید ویژه‌ای بر آماده‌باش و تجهیز نیروهای راهداری در استان‌های تهران،‌ البرز،‌ قم، ‌قزوین و مازندران اعمال شد که در نتیجه آن مجموعا ۵۰ دستگاه ماشین‌الات راهداری برای تجهیز راهداری این استان‌ها کرایه شد.

وی افزود: همچنین مجوز استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و پیمانکاران درصورت نیاز به ویژه در محور تهران-کرج و کرج-قزوین صادر شد.

۹۵ درصد خودروها در برف دو هفته قبل فاقد زنجیر چرخ بودند

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مسافرانی که قصد سفر طی روزهای آتی را دارند، همراه داشتن زنجیر چرخ و یخ‌شکن را ‌توصیه کرد و گفت: هنگام بارش شدید برف و کولاک پیشین در تاریخ ۷ و ۸ بهمن ماه بیش از ۹۵ درصد خودروهای عبوری از جاده‌ها فاقد این دو ملزومات بودند و همین مسئله باعث انسداد سطح اشباع شده راه‌ها، توقف ترددها و کندی در امدادرسانی شد.

حسن نیا در ادامه تاکید کرد: مردم ضمن پرهیز از سفرهای غیر ضروری، در لاین‌های اضطراری و شانه‌ راه‌ها که برای تردد خودروهای امدادی، راهداری و پلیس در نظر گرفته شده عبور نکنند.

آماده‌باش ۱۵هزار راهدار و ۹هزار دستگاه ماشین‌الات در سراسر کشور

وی خاطرنشان کرد: حدود ۹هزار دستگاه ماشین‌آلات و ۱۵ هزار نیروی راهداری در سراسر کشور در حالت آماده باش قرار دارند که تراکم این نیروها در محورهای واقع در استان‌های سردسیر پررنگ‌تر است.

گفتنی است، سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه‌ای هشدار دارد که روز چهارشنبه (۲۵ بهمن ماه) نواحی کوهستانی بویژه در محورهای تهران به چالوس و جاده هراز لغزندگی جاده و کاهش دید به علت مه آلودگی و کولاک برف پیش بینی می‌شود بنابراین اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی شامل برنامه‌ریزی زمان مناسب برای سفر، تجهیز به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی توصیه می شود.