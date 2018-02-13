باند سارقان مسلح کارگاه های صنعتی در اصفهان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی، سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین مورد سرقت توام با خشونت از کارگاه های صنعتی و شکایت صاحبان این کارگاه ها به پلیس، موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده مشخص شد که این سرقت‌ها توسط باندی خطرناک و خشن انجام شده که سرانجام کارآگاهان با پیگیری‌های علمی و تخصصی دقیق نیمه شب گذشته در عملیاتی ویژه، متهمان را که به وسیله سه دستگاه خودرو قصد سرقت از کارگاه‌های صنعتی حوالی شهرستان‌های تیران و کرون و نجف آباد را داشتند، مشاهده و بلافاصله برای دستگیری آنها وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ابراز داشت: سارقان با مشاهده ماموران اقدام به تیراندازی کردند که در این درگیری دو نفر از سارقان مسلح با شلیک گلوله ماموران پلیس مجروح و دستگیر شدند.

وی بیان داشت: در ادامه شش متهم دیگر این پرونده نیز که از صحنه گریخته بودند در یک عملیات تعقیب و گریز توسط ماموران دستگیر و ۳ دستگاه خودروی وانت و سواری از آنان توقیف شد.

سردار معصوم بیگی گفت: در این عملیات یکی از کارآگاهان پلیس آگاهی در درگیری مسلحانه با سارقان مجروح شد که هم اکنون حال عمومی او رضایت بخش است.

وی با بیان اینکه سارقان دستگیر شده از مجرمان سابقه دار و حرفه ای هستند، اضافه کرد: این مجرمان با دلایل و مستندات پلیس به سه فقره سرقت مسلحانه، ۳۰ فقره سرقت به عنف و خشن و چندین فقره سرقت عادی از کارگاه های صنعتی در شهرستان‌های اردستان، کاشان، تیران و کرون، نجف آباد، برخوار، اصفهان و شاهین شهر اعتراف کردند که در این زمینه تحقیقات با هماهنگی مقام قضائی در حال انجام است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تاکنون مقادیری اموال مسروقه از سارقان کشف شده، اظهار داشت: براساس نظر کارشناسان ، ارزش اموال مسروقه توسط این سارقان بیش از ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده و عمده اموال به سرقت رفته نیز شامل انواع دستگاه های صنعتی، دستگاه جوش ، پمپ باد ، ابزار آلات ، سیم و کابل های مسی، ضایعات و... است.

وی به ضرب و شتم نگهبان کارگاه های صنعتی توسط اعضای این باند اشاره کرد و افزود: در نتیجه اعمال خشن و بی رحمانه سارقان ۲ نفر از نگهبانان به شدت مجروح شده که در حال حاضر تحت مداوا هستند.

سردار معصوم بیگی از احتمال وقوع سرقت کارگاه‌ها توسط اعضای این باند در استان‌های همجوار خبر داد و افزود: تحقیقات در این زمینه از سوی کارآگاهان همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: با انهدام باند مذکور موفقیت بسیار بالایی در زمینه مبارزه با سرقت از کارگاه ها به دست آمده که می توان گفت تاثیر بسزایی در کنترل و مهار سرقت در سطح استان و حتی استان های همجوار خواهد داشت.