مجیز گویی «رجوی» برای آل سعود/ اذعان به نقش منافقین در آشوبها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «مریم رجوی» سرکرده گروهک منافقین در گفتگو با روزنامه سعودی عکاظ مدعی شد که عربستان نقش مهمی در از بین بردن «بلند پروازی های» ایران در قبال منطقه ایفا کرد.

وی از کشورهای اروپایی و آمریکا خواست تا به نظام ایران امتیاز ندهند.

رجوی هم چنین مدعی شد: باید برای توقف مداخلات تهران در امور داخلی کشورهای منطقه در کنار ریاض صف بندی کرد.

وی در ادامه با اذعان به نقش گروهک منافقین در آشوبهای اخیر در ایران گفت: درخواست حسن روحانی از رئیس جمهوری فرانسه برای منع فعالیتهای ما معنی مشخصی دارد و این درخواست بعد از چند روز از آغاز شورش ها در شهرهای ایران صورت گرفت. مقامات ایران از نقش شبکه های ما در سازماندهی و رهبری این شورش ها می ترسند. آنچه که در ایران به وقوع پیوست فعالیت مجاهدین خلق(منافقین) در شهرهای مختلف بود. ما خواهان یک نظام لائیک هستیم. پایگاه های مجاهدین خلق و مراکز شورش وابسته به آنها نقش بزرگی در شورش های اخیر در ایران ایفا کردند.