جزئیات ثبت نام آزمون دکتری پزشکی منتشر شد/ اعلام میزان سهمیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برای دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.

فرصت ثبت نام از ۲۴ بهمن تا ۴ اسفند ۹۶

ثبت نام و ارسال مدارک تنها به صورت اینترنتی صورت می گیرد و داوطلبان از ۲۴ بهمن تا ۴ اسفند می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند.

برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی، پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اشتهار به فساد اخلاقی از جمله شرایط عمومی است.

جزئیات شرایط اختصاصی داوطلبان

شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی نیز اعلام شده است.

داوطلب باید دارای دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) مرتبط یا دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی) بر اساس جداول مربوطه باشد.

دانشجویان ترم آخر می توانند گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ ارائه کنند. درصورتیکه دانشجوی ترم آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ ۹۷ فارغ التحصیل نشود پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن و از شرکت در آزمون سال آینده نیز محروم خواهد شد.

دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفا مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا پژوهشی هستند که در فرم ثبت نام باید نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند.

پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D سال تحصیلی ۹۷-۹۶ که در دانشگاه ثبت نام نکرده اند یا انصراف داده اند، مجاز به شرکت در این آزمون نیستند. در غیر این صورت، مسئولیت عواقب بعدی بر عهده داوطلب خواهد بود. این محرومیت شامل پذیرفته شدگان شهریه پرداز نمی شود.

داوطلبان می توانند قبل از شروع و یا پایان طرح نیروی انسانی در آزمون شرکت کنند و در صورتی که در حین انجام طرح نیروی انسانی در آزمون قبول شوند، امکان ترخیص ایشان برای ادامه تحصیل فراهم می شود.

داوطلب نباید به تحصیل در دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) یا دستیاری تخصصی در تمام مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور مشغول باشد.

اعلام مدارک زبان الزامی برای آزمون

دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح لیست زیر: (مدارک خارج از این لیست مورد پذیرش نیست) الزامی است.

نوع مدرک زبان حداقل نمره توضیحات MHLE ۵۰ - MSRT ۵۰ - TOEFL (pBT) ۴۸۰ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور TOEFL (iBT) ۶۰ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور IELTS (academic) ۵ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور TOLIMO ۴۸۰ - MELAB ۷۰ -

داوطلبانی که در امتحان زبان MHLE و MSRT نمره ۴۵ تا ۴۹ را کسب کرده باشند، در آزمون این دوره می توانند ثبت نام کنند، مشروط بر این که تا زمان امتحان جامع موفق به کسب نمره حد نصاب (۵۰) شوند. در غیر این صورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی شده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری می شود.

مدارک زبان افرادی مورد پذیرش قرار می گیرد که تاریخ آزمون زبان آنان از تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴ (۹ فوریه ۲۰۱۶) تا تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ (۱۱ مارس ۲۰۱۸) باشد.

داوطلبان باید اطلاعات گواهی زبان انگلیسی خود را به شرحی که خواسته شده در قسمت مربوطه در فرم ثبت نام درج کنند و نیازی به اسکن و ارسال مدرک زبان ندارند (مدارک زبان ارسال شده، بررسی نخواهند شد).

با توجه به این که در آزمون کتبی، زبان تخصصی حذف شده است، نمرات کسب شده آزمون زبان در آزمون شفاهی (مرحله دوم) دارای امتیاز بوده و در نتیجه مؤثر خواهد بود. چنانچه به هر دلیل نمره و سایر مشخصات گواهی زبان در هنگام ثبت نام وارد نشود، داوطلب از شرکت در آزمون محروم و حذف خواهد شد.

داوطلبان مرد که در آزمون دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۳۹۷ شرکت می کنند، لازم است هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام)، وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی خود را مشخص کرده باشند. در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نشده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنان نیستند.

دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت.

فارغ التحصیلان این دوره (دکتری تخصصی) مجاز به شرکت مجدد در این آزمون از نظر معافیت تحصیلی نیستند.

کارکنان وظیفه (سربازان در حال خدمت) مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند. این دسته از کارکنان در صورت قبولی در دانشگاه در صورت نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن سایر شرایط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

مدت تحصیل در مقطع دکتری (Ph.D) بر اساس آیین نامه دوره، حداکثر شش سال است.

سهمیه های مختلف در آزمون:

سهمیه های پذیرش در این آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی نیز تشریح شده است.

سهمیه آزاد: ۷۰ درصد ظرفیت متعلق به سهمیه آزاد است که همه داوطلبان در صورت داشتن حد نصاب می توانند از آن استفاده کنند.

بر اساس مصوبه یکصد و بیست و دومین جلسهی شورای معین برنامه ریزی علوم پزشکی، از سال تحصیلی ۹۴-۹۳ و به بعد کسب حدنصاب ۵۰ درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل ۳۰ درصد از نمره کل آزمون جهت ورود به مرحله مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی است.

سهمیه رزمندگان: با توجه به تصویب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)» در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، اعمال سهمیه رزمندگان در این آزمون بصورت زیر انجام می پذیرد:

۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.

۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.

جزئیات استفاده از این سهمیه در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی اعلام شده است.

اعلام هزینه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی سال ۹۷

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۶۰۰ هزار ریال (۶۰ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۶۰۵ هزار ریال (۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان) اقدام کنند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

مدارک لازم جهت اسکن و ارسال اینترنتی در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی درج شده است.

با توجه به برگزاری آزمون در مناطق دهگانه آمایشی در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرمان، زنجان، ساری و کرمانشاه و این که توزیع کارت فقط به صورت اینترنتی است، داوطلبان جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون می توانند از روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷ تا چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

داوطلبان در انتخاب شهر محل آزمون که در فرم ثبت نام قرار گرفته است، نهایت دقت را انجام دهند.

اعلام تعهدات پذیرفته شدگان در آزمون

از کلیه پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، تعهد خاص یا عام بر اساس اعلام نیاز از یکی از دانشگاهها و با تشخیص کمیسیون تعهدات خاص وزارت بهداشت اخذ می شود.

تبصره ۱ - مستخدمان رسمی وزارت بهداشت و مؤسسات تابعه و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.

تبصره ۲- مستخدمان رسمی سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، چنانچه هزینه های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت شود، از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

موضوع تعهدات قانونی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) که شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر نهادها هستند در چهل و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ۱۹ تیرماه ۹۱ مطرح و مصوب شده است.

بر این اساس کلیه مستخدمان (مربیان و کارکنان) دانشگاهها، سازمانها و نهادهای غیر وابسته به وزارت بهداشت، که در آزمون دورهی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی به صورت آزاد پذیرفته می شوند، باید پس از قبولی متعهد خدمت در وزارت بهداشت شوند و در صورتی که درخواست تعهد به محل خدمت خود را دارند، محل خدمت باید متعهد شود که کلیه هزینه های تحصیلی که از سوی وزارت بهداشت، تعیین خواهد شد را پرداخت کرده و حکم مأموریت آموزشی دانشجوی مورد نظر را صادر کند.

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به شرح زیر انجام می پذیرد:

شیوه پذیرش در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی

شیوه پذیرش آزمون کتبی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مصاحبه علمی تهیه طرح واره دکتری تخصصی ۵۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد - دکتری پژوهشی ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد ۲۰ درصد

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت تستی، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می شود. در این دوره شرایطی فراهم شده است که داوطلب میتواند با توجه به مدرک مقطع قبلی خود در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی که در دو روز متفاوت برگزار می شود شرکت کند. داوطلبان مجاز به انتخاب دو رشته (یا مجموعه) امتحانی در یک روز نیستند.

برای ثبت نام در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی باید دو پرداخت جداگانه صورت گیرد.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا دکتری پژوهشی هستند که در فرم ثبت نام باید یکی از آنها را انتخاب کنند.

آزمون شفاهی (مصاحبه) برای دوره دکتری تخصصی توسط مناطق آمایشی (دانشگاهها) و برای دوره دکتری پژوهشی توسط سازمانها/مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره دکتری پژوهشی برگزار خواهد شد.

از داوطلبانی که در آزمون کتبی (مرحله اول) حدنصاب نمره لازم را (با توجه به سهمیه داوطلب) کسب کرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفیت آن رشته انتخاب میشوند و بر اساس اولویت نمره کتبی و انتخاب محل به مناطق آمایشی معرفی خواهند شد.

فهرست دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی در مناطق دهگانه آمایشی کشور برای اجرای مرحله دوم آزمون (مصاحبه):

منطقه آمایشی ۱: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان

منطقه آمایشی ۲: ارومیه، تبریز

منطقه آمایشی ۳: کردستان، کرمانشاه، همدان

منطقه آمایشی ۴: اهواز

منطقه آمایشی ۵: شیراز، بندرعباس

منطقه آمایشی ۶: زنجان، قزوین، قم، اراک

منطقه آمایشی ۷: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد

منطقه آمایشی ۸: کرمان

منطقه آمایشی ۹: بیرجند، مشهد

منطقه آمایشی ۱۰ : ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیهالله (عج)، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، شهیدبهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی (کلیه واحدها)

فهرست سازمانها/مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی مجری دوره دکتری پژوهشی

دانشگاه های علوم پزشکی اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بقیه الله (عج الله)، بوشهر، بیرجند، علوم بهزیستی و توانبخشی، تبریز، تهران، رفسنجان، زنجان، سمنان، شاهد، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، یزد و سازمان انتقال خون ایران، انستیتو پاستور ایران، جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان) و بیمارستان چشم پزشکی نور (خصوصی) مجری دوره دکتری پژوهشی هستند.

برنامه زمان بندی برگزاری آزمون کتبی