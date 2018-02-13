مسابقات انتخابی تیم ملی هفت سنگ بانوان در آبادان برگزار می شود

علی لویمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت های هفت سنگ انتخاباتی تیم ملی بانوان کشور از روز ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه جاری به میزبانی هیئت ورزشی روستایی و بازی های بومی محلی خوزستان در شهرستان آبادان برگزار می شود.

وی افزود: قرار است تیم های هفت سنگ بانوان از ۳۰ استان کشور در این مسابقات شرکت کنند تا اعضای کادرفنی تیم ملی هفت سنگ بانوان، از این میان شرکت کننده در این رقابت ها، انفرات تیم ملی را انتخاب کنند.

لویمی توضیح داد: ورزش هفت سنگ، از مجموعه بازیهای بومی محلی ایران است که که طرفداران بسیاری دارد. این ورزش در سال های اخیر هواداران خوبی به دست آورده است و بر ورزشکاران آن افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رشته هفت سنگ، یک بازی بومی ایرانی است و همان طور که از اسمش پیداست با روی هم گذاشتن هفت تکه سنگ صاف از بزرگ به کوچک بازی شروع می‌شود. یک گروه محافظ آن سنگها است و گروهی دیگر که با توپی کوچک، سعی در فروریختن ستون سنگی دارند. اولین نفر از گروه اول از فاصله ای حدود چهار تا ۶ متری که معمولاً در ابتدای بازی با خطی مشخص می‌شود با پرتاب توپ، سعی در ریختن سنگ‌ها دارد. در طرف مقابل، وقتی این اتفاق می‌افتد، محافظان توپ را می‌ریابند و آن را مخفی می‌کنند و به دنبال برنده‌ها می‌دوند. از طرفی گروه مقابل سعی می‌کند هفت سنگ را دوباره بچیند و برنده بازی شود.