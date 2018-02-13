به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن بهرامی، سخنگوی شرکت نفتکش گفت: انتقال پیکر شهیدان کاووسی، نقیان و آروی به خانواده هایشان اعلام شده است و ان شاء الله مراسم تشییع و خاکسپاری در شان این عزیزان تدارک دیده خواهد شد.

وی در خصوص نتیجه تفحص ربات زیردریایی چین گفت: این کار در فاصله ۵۰۰ کیلومتری ساحل تا همین چند روز پیش ادامه داشته است اما تصاویر و عکس ها باید پردازش شود و با نهایی شدن آن شاید نیاز به تفحص دوباره هم باشد.

بهرامی در خصوص اخرین اخبار جعبه سیاه ادامه داد: در تفاهمی بین ایران ،چین، پاناما و هنگ کنگ مقرر شده دولت ها این موضوع را پیگیری کنند و بهتر است صبر کنیم تا گزارشی کارشناسی و پخته آماده و اعلام شود.

وی در خصوص لکه نفتی مشاهده شده در سواحل جنوبی ژاپن گفت: طبیعتا با توجه به غرق شدن سانچی اولین شک به نفتکش ایران است اما خود ژاپنی ها اعلام کردند باید نمونه گیری و آزمایش انجام شود تا منشا ان مشخص شود. روزانه کشتی های دیگری هم در دریا عملیات دارند پس نمی شود تا پیش از اعلام نتیجه آزمایش گمانه زنی کرد.