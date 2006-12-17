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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

زمان پخش مجموعه "زیر تیغ" تغییر کرد

زمان پخش مجموعه "زیر تیغ" تغییر کرد

روابط عمومی شبکه یک سیما از تغییر زمان پخش مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" از روزهای چهارشنبه به دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شبکه یک اعلام کرد: "با هدف ایجاد زمان مناسب برای بینندگان سریال "زیر تیغ"پخش این مجموعه از روزهای چهارشنبه به دوشنبه تغییر کرد."

مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیه کنندگی محمدعلی اسلامی در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما ساخته شده و هم اکنون از این شبکه پخش می شود. فیلمنامه این مجموعه را اکبر محلوجیان نوشته است.

"زیر تیغ" داستان دو دوست قدیمی به نام های محمود و جعفر است که چند سال با هم در یک کارخانه کار می کنند و روابط دوستانه و خانوادگی عمیق دارند. آنها برای اینکه روابط شان محکم تر شود، تصمیم می گیرند دختر و پسرشان را به عقد همدیگر درآورند. در این بین محمود که به سمت سرپرستی انبار کارخانه منصوب شده، به اتهام دزدی از کارخانه اخراج می شود و ...

در مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" پرویز پرستویی، فاطمه معتمد آریا، کورش تهامی، الهام حمیدی، آتیلا پسیانی، نگار جواهریان، فریبا جدیکار و هوشنگ توکلی به عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش می کنند. مهدی مجد وزیری مدیر تصویربرداری، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس و عبداله اسکندری طراح گریم مجموعه است.

کد مطلب 422658

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