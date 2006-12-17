زمان پخش مجموعه "زیر تیغ" تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شبکه یک اعلام کرد: "با هدف ایجاد زمان مناسب برای بینندگان سریال "زیر تیغ"پخش این مجموعه از روزهای چهارشنبه به دوشنبه تغییر کرد."

مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیه کنندگی محمدعلی اسلامی در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما ساخته شده و هم اکنون از این شبکه پخش می شود. فیلمنامه این مجموعه را اکبر محلوجیان نوشته است.

"زیر تیغ" داستان دو دوست قدیمی به نام های محمود و جعفر است که چند سال با هم در یک کارخانه کار می کنند و روابط دوستانه و خانوادگی عمیق دارند. آنها برای اینکه روابط شان محکم تر شود، تصمیم می گیرند دختر و پسرشان را به عقد همدیگر درآورند. در این بین محمود که به سمت سرپرستی انبار کارخانه منصوب شده، به اتهام دزدی از کارخانه اخراج می شود و ...

در مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" پرویز پرستویی، فاطمه معتمد آریا، کورش تهامی، الهام حمیدی، آتیلا پسیانی، نگار جواهریان، فریبا جدیکار و هوشنگ توکلی به عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش می کنند. مهدی مجد وزیری مدیر تصویربرداری، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس و عبداله اسکندری طراح گریم مجموعه است.

