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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

پیگیری اعضای شورای شهر درباره دستگیری فعالان زیست محیطی

پیگیری اعضای شورای شهر درباره دستگیری فعالان زیست محیطی

اعضای شورای شهر تهران در تذکراتی از پیگیری دستگیری فعالان محیط زیست شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر با اشاره به مرگ یک استاد دانشگاه در زندان و دستگیری فعالان زیست محیطی به جرم جاسوسی گفت: مرگ کاووس سید امامی به عهده مسئولان زندان و افراد مرتبط است.

وی ادامه داد: با تجربه ۶ بار دستگیری باید بگویم که یک زندانی به هر دلیلی حتی اگر خودکشی کرده باشد مسئولیت با حاکمیت است و مسئولان زندان باید این مسئولیت را بپذیرند.

شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: روز گذشته جلسه‌ای با فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی داشتیم و درباره درگذشت سیدامامی مباحثی مطرح شد.

وی افزود: جلساتی نیز با خانواده فعالان محیط زیست که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند، برگزار شده است و خانواده‌ها دغدغه امنیت افرادی که در زندان هستند را داشتند.

امانی یادآور شد: امنیت افرادی که در زندان هستند بر عهده سیستم است و ۴۰ نفر از لیست امید و نمایندگان مجلس تذکری به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری آماده کردند و امروز نیز نشستی با نهادهای قضایی خواهند داشت.

کد مطلب 4226581
نورا حسینی

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