پیگیری اعضای شورای شهر درباره دستگیری فعالان زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر با اشاره به مرگ یک استاد دانشگاه در زندان و دستگیری فعالان زیست محیطی به جرم جاسوسی گفت: مرگ کاووس سید امامی به عهده مسئولان زندان و افراد مرتبط است.

وی ادامه داد: با تجربه ۶ بار دستگیری باید بگویم که یک زندانی به هر دلیلی حتی اگر خودکشی کرده باشد مسئولیت با حاکمیت است و مسئولان زندان باید این مسئولیت را بپذیرند.

شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفت: روز گذشته جلسه‌ای با فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی داشتیم و درباره درگذشت سیدامامی مباحثی مطرح شد.

وی افزود: جلساتی نیز با خانواده فعالان محیط زیست که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند، برگزار شده است و خانواده‌ها دغدغه امنیت افرادی که در زندان هستند را داشتند.

امانی یادآور شد: امنیت افرادی که در زندان هستند بر عهده سیستم است و ۴۰ نفر از لیست امید و نمایندگان مجلس تذکری به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری آماده کردند و امروز نیز نشستی با نهادهای قضایی خواهند داشت.