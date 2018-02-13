تهران قهرمان مسابقات کاراته دختران بزرگسال ایران در سنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته بانوان قهرمانی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان کشور، گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادواره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان، روز دوشنبه ۲۳ بهمن با برگزاری مسابقات در رده سنی بزرگسالان و با حضور ۳۰۵ کاراته کا از ۳۱ استان کشور در بخش های کاتای انفرادی، تیمی و کومیته انفرادی آغاز شد.

در رده بندی تیمی، تهران با سه طلا و پنج برنز قهرمان شد، خوزستان با ۲ طلا در رده دوم قرار گرفت و تیم فارس با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش کومیته انفرادی انتخابی تیم ملی و در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، فائزه چیذری از البرز قهرمان شد، زینب نصیریان از البرز بر سکوی دوم ایستاد و سحر شیروانی از اصفهان و زهرا طرازپور از فارس به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، زهرا کرم پوری از خوزستان سکوی نخست را به خود اختصاص داد، فاطمه عباسی از مازندران دوم شد و زهرا حاجیان از تهران و زهرا خلیلی از مازندران بر سکوی سوم تکیه زدند.

در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم، شیما آل سعدی از فارس به قهرمانی دست یافت، شقایق واحدی در فینال شیکاک(اخراج) شد و فاطمه طراز پور از فارس و زهره برزگر از مازندران در جایگاه مشترک سومی قرار گرفتند.

در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، زهرا مقانلو از تهران مقام قهرمانی را کسب کرد، مهتاب اسماعیلی از گیلان دوم شد و نفیسه گلشنی از تهران و هنگامه جعفری از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم، شنه کاظمی از خوزستان مقام اول را کسب کرد، زهرا همت از فارس بر سکوی دوم ایستاد و مهشید یعقوبیان از مازندران و یگانه امیری از کرمانشاه سوم مشترک شدند.

در بخش کاتای انفرادی انتخابی تیم ملی، الناز تقی پور از تهران به مقام اول دست یافت، فاطمه میروردی زاده از اردبیل جایگاه دوم را کسب کرد و فاطمه ایمانی و زهرا ترکاشوند هر ۲ از تهران، سوم شدند.

در بخش کاتای تیمی نیز، تیم تهران با ترکیب الناز تقی پور، شادی جعفری و نجمه قاضی راده، سکوی اول را به خود اختصاص داد، تیم اصفهان با ترکیب فاطمه چیذری، مریم کریمی و زهره میرزاخانیان، جایگاه دوم را از آن خود کرد و تیم زنجان با ترکیب توران فروتن، لیلا فروتن و ملیکا رسولی و تیم تهران با ترکیب شیرین گلستانیان، آسیه صدوری و هلیا تجار، به طور مشترک سوم شدند.

این رقابت ها در قالب انتخابی تیم ملی است و کاراته کاها به منظور حضور در اردوهای تیم ملی و شرکت در پیکارهای آسیایی نوجوانان و جوانان و بازی های آسیایی جاکارتا بزرگسالان به رقابت خواهند پرداخت.