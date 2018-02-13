به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری بانوان کشورمان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی شهر اهواز طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ اسفند ماه با حضور ۱۵ وزنه بردار برگزار می شود.

۱۵ وزنه بردار دعوت شده به این اردو، نفرات برتر نخستین دوره رکوردگیری کشوری در تهران هستند که ۹ وزنه بردار رده سنی نوجوانان و ۶ وزنه بردار رده سنی جوانان خواهند بود. این نفرات کار خود را زیر نظر مربیان (مریم امرالله از تهران و معصومه امانی از گیلان) آغاز می کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بانوان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به شرح زیر است:

نوجوانان:

۱- الناز باجلانی از استان کردستان

۲-نگین ولیان از استان خراسان رضوی

۳-مهدیه کلالی از استان تهران

۴- سیده نرگس میرزکی از استان تهران

۵- پارمیدا محمودیان از استان گلستان

۶- نیوشا مرادی از استان فارس

۷- مریم یارمحمدی از استان آذربایجان شرقی

۸- پریا حاجی علی اکبری از استان همدان

۹-زهرا قدسی از استان آذربایجان شرقی

جوانان:

۱- ندا قادری از استان خراسان رضوی

۲- مریم زارع از استان فارس

۳- فاطمه قدمی از استان فارس

۴-فاطمه رضا نژاد از استان گلستان

۵- حدیثه حاجی کناری از استان مازندران

۶-مریم قاره از استان زنجان

از تمامی نفرات دعوت شده به تمرینات تیم ملی بانوان نیز در روز ورود آنها به اردو، تست دوپینگ گرفته خواهد شد.