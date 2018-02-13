به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، حجتالاسلام ناصر رفیعی در جمع زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در شبستان امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه افرادی که با دشمنان اسلام طرح دوستی میریزند به خداوند ایمان ندارند، اظهار کرد: اگر افشاگریهای حضرت زهرا سلامالله علیها نبود امروزه دین اسلام و مذهب تشیع نیز وجود نداشت.
وی با بیان اینکه هویت شیعه در ایام فاطمیه به اثبات میرسد، اضافه کرد: باید ظلمهایی که به حضرت زهرا سلامالله علیها و امیرالمؤمنین علیهالسلام شده است را برای مردم بیان کنیم تا همگان بدانند کدام افراد و چگونه دختر پیامبر خدا(ص) را به شهادت رساندند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه بیان ظلمهایی که به حضرت زهرا(س) شد با موضوع وحدت تداخلی ندارد، مطرح کرد: حضرت زهرا سلامالله علیها به دشمنشناسی تأکید بسیاری داشتند و شهادت ایشان نیز در مبارزه با دشمنان اسلام که واقعه غدیر را تکذیب کرده بودند، اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) بذر نفاق در میان مسلمانان رشد کرد، خاطرنشان کرد: خطبه فدکیه را باید تمام مردم بخوانند چراکه نکات بسیاری در این خطبه نهفته است و اگر مسلمانان از این نکات بهره ببرند میتوانند در دنیا و آخرت به سعادت برسند.
حجت الاسلام رفیعی با اشاره به اینکه حضرت زهرا سلامالله علیها جان خود را برای امام زمان خود فدا کردند، تصریح کرد: امیرالمؤمنین علیهالسلام برای حفظ اسلام اجازه نداشتند که دست به شمشیر ببرند و خود ایشان نیز فرمودهاند که اگر من برای دفاع از غدیر قیام میکردم دیگر اسمی از اسلام باقی نمیماند.
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