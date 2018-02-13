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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خبر داد:

صدور جریمه ۷.۷ میلیارد ریالی برای ۲ قاچاقچی در کرمانشاه

صدور جریمه ۷.۷ میلیارد ریالی برای ۲ قاچاقچی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از جریمه ۷.۷ میلیارد ریالی برای عاملان قاچاق سیگار و برنج در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، داریوش جودکی از صدور جریمه ۷.۷ میلیارد ریالی برای عاملان قاچاق سیگار و برنج در استان کرمانشاه خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز پس از رسیدگی به پرونده قاچاق ۶۹۹ هزار و ۸۰ نخ سیگار و احراز تخلف، عامل قاچاق را به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی افزود: در پرونده دیگری عامل قاچاق ۲۰ تن برنج خارجی، به تعزیرات حکومتی احضار و با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی و احراز قاچاق بودن این محموله به ضبط کالا و پرداخت ۸۰ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

کد مطلب 4226625

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