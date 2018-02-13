صدور جریمه ۷.۷ میلیارد ریالی برای ۲ قاچاقچی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، داریوش جودکی از صدور جریمه ۷.۷ میلیارد ریالی برای عاملان قاچاق سیگار و برنج در استان کرمانشاه خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز پس از رسیدگی به پرونده قاچاق ۶۹۹ هزار و ۸۰ نخ سیگار و احراز تخلف، عامل قاچاق را به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی افزود: در پرونده دیگری عامل قاچاق ۲۰ تن برنج خارجی، به تعزیرات حکومتی احضار و با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی و احراز قاچاق بودن این محموله به ضبط کالا و پرداخت ۸۰ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.