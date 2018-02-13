اصفهان مقصد بسیاری از مراجعان برای عمل های زیبایی است

محمود عمرانی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اصفهان که روزی عمل زیبایی بینی مقام اول را داشت امروز پس از تزریق بوتاکس، تزریق ژل، جوان سازی پوست، رفع موهای زائد و روشن کردن پوست با لیزر و لیپوساکشن در رده های پرطرفدارترین عمل های زیبایی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: بعد از عمل زیبایی بینی که امروز در مقام پنجم قرار گرفته است، رفع چروک های دور چشم و افتادگی پلک و خطوط پیشانی و اعمال جراحی شکم و سینه‌ها مورد استقبال مردم است.

دبیر انجمن جراحی پلاستیک شاخه اصفهان که بوتاکس را رتبه اول اعمال زیبایی در دو طیف زن و مرد عنوان کرد، افزود: زنان بیشترین مراجعه کننده برای انواع اعمال جراحی زیبایی هستند.

وی با اعلام اینکه برای اعمال جراحی زیبایی شاهد ورود همه طیف خانواده ها از فقیر تا متمول هستیم، ادامه داد: بیشترین افرادی که برای اعمال زیبایی مراجعه می کنند بین ۲۰ تا ۴۵ ساله هستند.

تمایل مردان به بوتاکس و عمل بینی

عمرانی فر گفت: در اعمال زیبایی مردان بیشتر خواستار بوتاکس، عمل زیبایی بینی و کاشت مو هستند.

وی اضافه کرد: آمار کسانی که خواستار اعمال زیبایی هستند در تمامی کشورها رو به رشد است و ایران هم از این امر مستثنی نیست.

دبیر انجمن جراحی پلاستیک شاخه اصفهان با بیان اینکه از کشورهای همجوار هم برای اعمال زیبایی به اصفهان سفر می کنند، گفت: با توجه به اینکه هزینه عمل های زیبایی در ایران نسبت به نرخ های جهانی پایین است، از دیگر کشورها مراجعات برای این نوع عمل ها داریم.

ورود تخصص های دیگر به حوزه جراحی های زیبایی

وی گفت: به دلیل اینکه یک جراح زیبایی تا به این حرفه دست یابد باید سالهای زیادی را تحصیل کند و حداقل در سن ۳۷ و ۳۸ سالگی به دوره فوق تخصصی زیبایی دست می یابد بنابراین هزینه های عمل زیبایی نیز بالا است.

عمرانی فرد با اعلام اینکه امروز پزشکان مختلفی با تخصص های گوناگون اقدام به انجام جراحی زیبایی می کنند، ادامه داد: داوطلبان خود باید انتخاب کنند که نزد چه پزشکی بروند.

وی اضافه کرد: برخی از افراد با اعمال زیبایی بدنبال زیبایی ایده آل هستند و اسیر یکسری از تبلیغات می شوند به همین دلیل با انجام هر عملی راضی نمی شوند که باید پزشکان این افراد را شناسایی و قبل از هر عملی مشاوره ارائه کند و اگر افراد نیاز به ارجاع به روانشناس دارند، آنها را راهنمایی کنند.