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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

وزیر علوم در جمع خبرنگاران:

به بودجه سال آینده اعتراض کردیم/ تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم

به بودجه سال آینده اعتراض کردیم/ تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم که پیگیر آزادی وی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در حاشیه همایش کارآفرینی در دانشگاه تهران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: تقریبا همه دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و تنها یک مورد دانشجوی بازداشتی وجود دارد که پیگیر آزادی وی هستیم.

وزیر علوم تاکید کرد: طی روزهای گذشته دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بازداشت بودند که این دو دانشجو نیز آزاد شدند.

غلامی در خصوص اعتراض وزارت علوم برای بودجه سال ۹۷ نیز گفت: ما به بودجه سال آینده اعتراض کردیم اما در این زمینه در جلسه هیات دولت بحث نکردیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در جلسه سازمان برنامه و بودجه حرف های خود را مطرح کردیم.

وزیر علوم تصریح کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی ایجاد کرد، اعتراض خود را مطرح کردیم و پیش از آن نیز با رئیس جمهور صحبت داشتیم.

وی در خصوص جلسه امروز صبح خود در هیات امنای دانشگاه تهران گفت: در این جلسه مباحث روز و جاری دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

غلامی در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران اظهار داشت: در این جلسه صحبتی در خصوص این طرح مطرح نشد اما برای اجرای این طرح بودجه ای در نظر گرفته شده است.

وزیر علوم درخصوص ادغام دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای گفت. هر موضوعی ممکن است اما این موضوع را در برنامه سال ۹۷ نداریم.

کد مطلب 4226636

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