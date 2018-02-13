به بودجه سال آینده اعتراض کردیم/ تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در حاشیه همایش کارآفرینی در دانشگاه تهران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: تقریبا همه دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و تنها یک مورد دانشجوی بازداشتی وجود دارد که پیگیر آزادی وی هستیم.

وزیر علوم تاکید کرد: طی روزهای گذشته دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بازداشت بودند که این دو دانشجو نیز آزاد شدند.

غلامی در خصوص اعتراض وزارت علوم برای بودجه سال ۹۷ نیز گفت: ما به بودجه سال آینده اعتراض کردیم اما در این زمینه در جلسه هیات دولت بحث نکردیم.

وی خاطرنشان کرد: اما در جلسه سازمان برنامه و بودجه حرف های خود را مطرح کردیم.

وزیر علوم تصریح کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی ایجاد کرد، اعتراض خود را مطرح کردیم و پیش از آن نیز با رئیس جمهور صحبت داشتیم.

وی در خصوص جلسه امروز صبح خود در هیات امنای دانشگاه تهران گفت: در این جلسه مباحث روز و جاری دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

غلامی در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران اظهار داشت: در این جلسه صحبتی در خصوص این طرح مطرح نشد اما برای اجرای این طرح بودجه ای در نظر گرفته شده است.

وزیر علوم درخصوص ادغام دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای گفت. هر موضوعی ممکن است اما این موضوع را در برنامه سال ۹۷ نداریم.