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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

احتمال کسب چهار سهمیه برای ایران در بازی‎های پارالمپیک زمستانی

احتمال کسب چهار سهمیه برای ایران در بازی‎های پارالمپیک زمستانی

رئیس انجمن پارا اسکی از احتمال کسب حداقل چهار سهمیه در بازی‎های پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، عیسی ساوه شمشکی با بیان این مطلب گفت: نتیجه نهایی کسب سهمیه های کسب شده توسط ورزشکاران تا پنج روز دیگر اعلام می شود، اما احتمال کسب حداقل چهار سهمیه پارالمپیک زمستانی وجود دارد.

وی همچنین الهه قلی فلاح را نابغه پارا اسکی ایران نامید و اظهار داشت: قلی فلاح و صدیقه روزبه دو ملی پوش ایران هستند که برای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک زمستانی شانس زیادی دارند، اما قلی فلاح نابغه است چون ابتدا در مسابقات دوی نابینایان و کم بینایان فعالیت می کرد و با یک ماه تمرین در رشته پارا اسکی در مسابقات جام جهانی آلمان شرکت کرد و به احتمال زیاد سهمیه بازی های پارالمپیک زمستانی را کسب کرده است. بنابراین قلی فلاح پدیده بانوان پارا اسکی ایران است.

رئیس انجمن پارا اسکی اظهار داشت: در پنج دوره گذشته بازی های پارا المپیک زمستانی فقط یک ورزشکار اعزامی داشته ایم، اما در این دوره با ترکیب چهار نفره شرکت خواهیم کرد.

کد مطلب 4226637
زینب حاجی حسینی

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