پرند نیاز به هماهنگی شهرداری شرکت عمران و فرمانداری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی صبح سه شنبه در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه رباط کریم، طی سخنانی گفت: جامعه خبری مشاورین امین ما محسوب می شوند و دراین نشست دیدگاه ها بازگو می شود امروز زمان مرزبندی بین ملت ایران به پایان رسیده است و خبرنگاران آیینه مدیریت شهرستان هستند و نباید احساس کنید که از هم جدا هستیم و رویش جوانه های امید باید در رباط کریم مشاهده شود و فضا باید به سمت اصلاح و تقویت برود و نباید نیمه خالی لیوان را دید.

ساداتی افزود: ما در شهرستان تمام مکاتباتی را که جنبه ملی دارد را با ۳ امضا نماینده، امام جمعه و فرماندار ارسال می کنیم و پیام آن وحدت و همدلی و هماهنگی است و سیاست هایی که باید در شهرستان دنبال شوند برگرفته از سیاست های نظام است و محو آن مردم سالاری دینی می باشد و هر حرکت و فعلی باید با ذائقه مردم هماهنگ باشد و مردم هم به مسئولین اعتماد داشته باشند لذا حلقه خبرنگاران باید با مسئولین نزدیک باشد و چشم بینا و گوش شنوای مردم باشند.

فرماندار رباط کریم با اشاره به ۳ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در رباط کریم گفت: طبق مطالعات انجام شده فرهنگ کهنی در این منطقه نهفته می باشد و دارای تارخ ۶ هزار ساله است و امروز بایستی توانمندی های این حوزه را نهادینه کنیم.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما به شورا ایجاد یک هفته فرهنگی در رباط کریم بوده است که طی آن برنامه ای برای ۳ شهر نصیر شهر پرند و رباط کریم تدوین شود و در آن توانمندی ها و ظرفیت ها و پیشرفت ها و آداب و رسوم و سنن وهمه داشته های این شهر را تحویل مردم بدهیم و نمایشگاهی را برپا کنیم.

ساداتی گفت: مهم ترین وظیفه ما در قبال خبرنگاران تبیین جایگاه خبرنگار برای مجموعه اداری و پاسخگویی شفاف مجموعه اداری که باید در اولویت کاری قرار بگیرد و لذا لازم است که خبرنگاران نیز باید حرمت افراد حفظ شود.

فرماندار رباط کریم با اشاره به اینکه با انتقاد و فریب افکار عمومی کاری از پیش نمی رود گفت: رباط کریم دارای یک اعتبار مشخص است و وقتی در مجموعه اداری تقسیم شود همین خدمات ارائه شده می شود لذا نباید پیام منفی داد باید به کارهای ارائه شده مراجعه کنیم.

وی افزود: همه ظرفیت های رباط کریم برای توسعه این شهر باید به کار گرفته شود و نباید سلیقه ای عمل کرد و امیدواریم همه توانمندی ها در هفته فرهنگی بروز پیدا کنند.

ساداتی در پایان گفت: مدیریت دوگانه در پرند مشکلاتی را ایجاد کرده است و این شهر بیش از هرچیز نیاز به هماهنگی شهرداری شرکت عمران و فرمانداری دارد.