قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین قطعه دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، پاسکال فلتن، مدیر منطقه‌ای رنو در ایران در پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران گفت: با عملیاتی شدن دور جدید همکاری‌های رنو در ایران، فرصت‌های شغلی حدودا ده برابر خواهد شد. همچنین حجم کل سرمایه‌گذاری رنو در ایران به ۸۰۰ میلیون یورو می‌رسد.

فلتن با تاکید بر اینکه رنو شریک استراتژیک‌صنعت خودرو ایران است گفت: ۱۴ سال حضور بدون وقفه در ایران اکنون به ما این امکان را داده که با قدرت به جلو برویم.

وی درباره برنامه‌های آتی رنو در ایران گفت: خودروهای آینده ما در ایران آلایندگی کمتر، کیفیت و ایمنی بیشتر و قیمتی رقابتی‌تر خواهند داشت.

مدیر منطقه‌ای رنو در ایران اضافه کرد: ما به قطعه‌سازان ایرانی کمک می‌کنیم با افزایش کیفیت و رقابت پذیری، به پنل زنجیره تامین بزرگترین خودروساز دنیا یعنی رنو نیسان میتسوبیشی بپیوندند.

به گفته فلتن برای صادرات در سه حوزه برنامه ریزی شده است: ایران هاب صادراتی رنو در منطقه در سه حوزه خودرو، قطعه و مواد خام خواهد بود.

وی با تاکید بر تاسیس مرکز مهندسی رنو در تهران گفت: مهمترین سرمایه ما استعدادهای ایرانی ما هستند. در پروژه جدید یک سوم نیروهای ما برای آموزشهای تخصصی به کشورهای مختلف می‌روند و اندوخته های خود را برای تولید خودروهای به روز به ایران می‌آورند. علاوه بر این از دانش مهندسان ایرانی در دنیای رنو استفاده می‌کنیم، حدود ۴۰ نیروی متخصص ایرانی برای آموزش نیروهای دیگر دنیا به نقاط مختلف اعزام شده اند.