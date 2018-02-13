کاهش آمار سوختگی باارتقاآگاهی عمومی/تأثیر عوامل اقتصادی بر سوختگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی، در آستانه برگزاری هفتمین کنگره کشوری سوختگی گفت: این کنگره 12 تا 13 اسفندماه جاری در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این کنگره ارتقا دانش، توانایی علمی و عملی دست اندرکاران نظام سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران فعال در حیطه سوختگی و ارتقا آگاهی مسئولین کشور در رابطه با مشکلات پیشگیری درمان و بازتوانی سوختگی و افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی جامعه است.

وی محور اصلی این کنگره را اقتصاد و سوختگی عنوان کرد و گفت: علت انتخاب این محور تأثیر عوامل اقتصادی بر سوختگی و وضعیت اقتصاد خانواده‌ها و افراد جامعه است همچنین اینکه سوختگی و خود سوختگی وقتی اتفاق می‌افتد چه تاثیری بر اقتصاد، جامعه و فرد خواهد داشت از دیگر دلایل انتخاب این محور است.

دبیر اجرایی هفتمین کنگره کشوری سوختگی ادامه داد: سوختگی معمولا در شرایط اقتصادی بد، احتمال وقوعش بیشتر است به عنوان مثال کسانی که از لحاظ اقتصادی واقعا مجبور هستند از هیزم استفاده کنند یا از وسایل گاز سوز غیر ایمن استفاده کنند.

قدیمی بیان داشت: وقتی سوختگی ایجاد می‌شود برای فردی که سوخته، سوختگی یک پروسه دینامیک وفعال است و همان لحظه وقوع نیست بلکه عوارض آن تا آخر عمر گریبان گیر فرد سوخته است و عوارضش مدت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع فرد سوخته را مدتها از چرخه اقتصاد دور و هزینه‌های بسیار زیادی را به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند، بیان داشت:

تاثیرات روحی و روانی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عرصه اقتصادی بعد از وقوع سوختگی بر فرد سوخته می‌گذارد و شرایط مشکلات اقتصادی فرد، خانواده و جامعه می تواند در بروز وقوع سوختگی موثر باشد به همین دلیل دست اندرکاران همایش سالانه این موضوع را به‌عنوان محور اصلی در نظر گرفتند.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی اظهار کرد: گروه‌های هدف در این کنگره جراحان پلاستیک و ترمیمی، جراحان عمومی، پرستاران، فیزیوتراپیست‌ها، کاردرمانگر, متخصصین عفونی, پزشکان و پرسنل بخش مراقبتهای ویژه سوختگی و تا کنون 180 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

قدیمی محورهای دیگر کنگره را پیشگیری، درمان و بازتوانی عنوان کرد و گفت: یکی از محورهای مهم دیگر کنگره امسال برجسته کردن مشکل و معضل سوختگی در کشور است تا مورد توجه نهادهای اجتماعی و حمایتی قرار گیرد.

وی افزود: توجه به این مسئله برای این بوده تا شرایط ایمنی ایجاد و سوختگی کمتر وقوع پیدا کند یا اگر وقوع پیدا کرد رسیدگی اولیه در بهترین شرایط علمی و درست انجام شود همچنین عارضه کمتر برجا گذارد و بتوانیم از درمان های نوین سوختگی که در دنیا رایج است و در کشورمان هم در مراکز سوختگی استفاده می‌شود بتوان فراگیر استفاده و با عوارض کمتری مواجه شویم.

قدیمی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم این کنگره‌ها بتواند در نهادینه کردن معضلات سوختگی، اجتماعی و فراگیر شدن راه‌های پیشگیری ازسوختگی موثر باشد و مسئولیت اجتماعی و آموزش عمومی داشته باشیم و همچون سایر کشورها به این موضوع دست یابیم که هرچه آگاهی عمومی را بالا ببریم عوارض کمتری گریبان‌گیر افراد، جامعه و خانواده خواهد شد.