برنامه ریزی برای آموزش مهارت های شغلی به دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز در چهارمین کنگره ملی آموزش مهارتی در دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی طرح آموزش مهارت های شغلی را به دانشجویان آغاز کرده و این طرح موفق بوده است، بنابراین در وزارت علوم برنامه داریم که آموزش مهارت های شغلی در حین تحصیل به دانشجویان را اجرا کنیم.

غلامی خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی باید زیر نظام های آموزشی در روند فعالیت های خود تجدید نظر و بازنگری انجام می دادند که بر این اساس دو دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی در این مسیر وارد شدند و به سمت وظایف خاص خود حرکت کرده اند.

وزیر علوم اظهار داشت: در آموزش عالی مورد نقد هستیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی باید کارآفرین باشند و بتوانند اشتغالزایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه های کشور جزو جمعیت بیکار قرار گرفته اند که امیدواریم با وجود دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای بتوانیم مشکل بیکاری را برطرف کرده و فارغ التحصیلان را جذب بازار کار کنیم.

غلامی عنوان کرد: در مقایسه با بسیاری از کشورها آمار بیکاری ما کم است اما با توجه به اینکه کشور ما ظرفیت های بسیاری دارد بنابراین باید تلاش کنیم تا اشتغال بیشتری را ایجاد کنیم.

وی گفت: باید با برنامه ریزی حرکت کنیم تا بتوانیم دانش آموختگان توانمند تربیت کنیم.