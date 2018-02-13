۲۶۶ تعاونی بانوان در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان، از وجود چهار هزار و ۳۰۰ تعاونی ثبتشده در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تنها هزار تعاونی فعال است.
وی به فعالیت تعاونی بانوان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۶۶ تعاونی بانوان در استان زنجان وجود دارد که دو هزار و ۶۰۰ نفر عضو این تعاونیها هستند و از این تعداد ۳۲ تعاونی فرش است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به فعالیت تعاونیهای بانوان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانوان زنجانی در بحث تعاونیها فعالیت خوبی دارند ولی باید فعالیتهایشان تسهیل و تقویت شود.
یوسفی ابراز کرد: بیش از ۶۰ درصد از تعاونیهای فعال در استان زنجان مختص بانوان است و تعاونیها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و لزوم توجه به تقویت تعاونیها مورد تأکید اداره کل است و این سازمان بر توسعه تعاونیها در استان تأکید جدی دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: توجه و تقویت تعاونیها باعث ارتقای اقتصاد جامعه و کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی میشود، چراکه تعاون بهترین ابزار برای خروج از فاصله طبقاتی است.
یوسفی گفت: توجه به توسعه تعاونیها باعث توسعه اشتغال میشود که در دولت تدبیر و امید فعال شدن تعاونیها در دستور کار است و بخش تعاون ظرفیتهای بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد.
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