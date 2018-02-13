با کلاهخود واقعیت افزوده هیجان را تجربه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کلاهخود مذکور که شبیه به کلاهخود فیلم مردان آهنین است، دارای نمایشگر واقعیت افزوده و همین طور یک دستبند خاص دفاعی است که با بسته شدن به دور چهار انگشت دفاع از خود در برابر آتش حمله مجازی دشمنان فرضی را ممکن می کند.

جلوه های صوتی ویژه و امکان گفتگو از طریق کلاهخود با افراد هم گروهی لذت استفاده از این ابزار را دوچندان می کند. اجرای بازی های چند مرحله ای و همین طور بازی های رایگان از طریق کلاهخود یادشده ممکن است.

کاربران کلاهخود هارول هیرو می توانند برای پیشبرد بازی خریدهایی نیز انجام دهند و به عنوان مثال اسلحه ها و تجهیزات زرهی و دفاعی بهتری عرضه کنند. اجرای بازی های واقعیت افزوده از طریق این کلاهخود نیازی به اتصال به اینترنت ندارد .

عرضه عمومی این کلاهخود و ابزار جانبی آن از بهار سال آینده به قیمت ۵۰ دلار آغاز می شود.