تثبیت مالکیت کشاورزان از اولویت های امور اراضی قزوین است

پرویز عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای تحقق اهداف سازمان امور اراضی کشور، این مدیریت دو اصل، رفع تداخلات اراضی ملی واشخاص و کاداستر اراضی کشاورزی به طور جد پیگیری خواهد کرد.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به اهداف طرح حدنگاری (کاداستر) تصریح کرد: یکی از اولویت های امور اراضی تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی است که فاقد سند ویا دارای سند های مشاع است که باعث افزایش پرونده های قضایی و درگیری هاومشکلات شده است که انجام این طرح باعث کاهش مشاجرات ملکی خواهد شد.

وی اظهارداشت: در حوزه کاداستر، اراضی کشاورزی استان قزوین در ردیف استانهای پیشرو است که در چندین فاز در سطح استان این طرح عملیاتی شده و در سال جدید طرح کاداستر در سطح ۵۵ هزار هکتار انجام خواهد شد.

عبدی بیان کرد: حفظ اراضی کشاورزی بویژه اراضی آبی، برخورد جدی با متخلفین تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی، انجام امور باقیمانده اصلاحات ارضی که در بعضی پلاک ها مشاهده می شود از دیگر اهداف مهم مدیریت امور اراضی استان است که در دستور کار قراردارد.

وی با اشاره به رسالت مهم بخش های مهم اطلاع رسانی خواستار تعامل بیشتر رسانه ها در اطلاع رسانی برای صیانت از اراضی کشاورزی شد.





