کشف ۹۵ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرگزار ی مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، سردار مهدی محمودی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی در زمینه انتقال مواد مخدر از استان جنوبی کشور به استان قزوین از طریق یک دستگاه کامیون، موضوع شناسایی و دستگیری قاچاقچی در دستور کار پلیس قزوین قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین بلافاصله با همکاری پلیس شهرستان بوئین زهرا با اجرای طرح ایست و بازرسی تردد خودرو های عبوری را در محور ها و مبادی ورودی به استان تحت کنترل گرفتند.

وی اضافه کرد: ماموران حین کنترل خودرو ها، کامیون مورد نظر را با دو سرنشین در جاده «ساوه به بویین زهرا» شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: با انتقال کامیون به مقر پلیس و بازرسی از آن مقدار ۹۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد.

سردار محمودی در پایان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده ومفرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.