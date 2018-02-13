ناصر بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور استاندار لرستان، نماینده مردم پلدختر و معمولان، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جمعی از مدیران پلدختر دستگاه «سی‌تی‌اسکن» بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: طی یکی تا دو سال گذشته باوجود خرید دستگاه «سی‌تی‌اسکن» این دستگاه به دلیل تخریب اورژانس راه‌اندازی نشده بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر افزود: طی یک سال گذشته با برنامه‌ریزی صورت گرفته عملیات ساخت بخش «سی‌تی‌اسکن» شروع شد و کار ساخت آن به پایان رسیده است.

بابایی گفت: عملیات نصب و راه‌اندازی این دستگاه شروع‌شده و توسط کارشناسان در حال انجام است.

وی افزود: دستگاه «سی‌تی‌اسکن» بااعتباری بیش از ۳۰ میلیارد ریال خریداری‌شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از دستگاه «سی‌تی‌اسکن» که در راستای ارتقاء خدمات درمانی به مردم منطقه و برنامه تحول نظام سلامت راه‌اندازی می‌شود از ارجاع بیماران به‌ویژه مصدومان سوانح جاده‌ای به دیگر شهرها جلوگیری می‌شود.