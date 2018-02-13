تکمیل نشدن زیر ساختهای آبادان سبب توقف ساماندهی آن شده است 

حسین حمید پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در زمان حاضر مناطق شهری آبادان به خصوص مناطق حاشیه ای به لحاظ زیر ساختی و توسعه ای دچار ضعف های بسیاری هستند.

وی با بیان اینکه شهر آبادان شهری است که همگان انتظار دارند تا به لحاظ عمرانی در خور شان مردم باشد، افزود: اکنون که فضای مثبتی به لحاظ تعامل میان نمایندگان و مسئولان دستگاههای اجرایی به وجود آمده، انتظار می رود تا تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی دست به دست هم داده تا بتوانیم آبادان را به شهری تبدیل کنیم که زیر ساخت هایش کامل و همگی انتظار و دوست دارند که آن باشد.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر حرکت جدیدی را با مشارکت دستگاههای اجرایی و به خصوص سازمان منطقه آزاد اروند آغاز کرده ایم که نوید بخش ساماندهی و توسعه شهرستان آبادان است.

شهردار آبادان تصریح کرد: پس از انجام بررسیهای مشارکتی حوزه فنی شهرداری با حوزه فنی منطقه آزاد اروند توانستیم طی تفاهمنامه هایی با این سازمان و با بهره گیری از یکسری منابع، برخی از معابر شهری آبادان را بهبود بخشیم.

حمید پور با اعلام آغاز پروژه های زیرساختی با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مشکل اصلی آنست که برخی از دستگاههای اجرایی همچون آبفا، مخابرات و برق که به طور عمده به استان بر می گردد زیر ساختهای شهری را کامل نکرده اند و این سبب توقف در حرکت ساماندهی شهری شده است.

وی افزود: اکنون که شهرداری حرکت ساماندهی مناطق شهری را آغاز کرده انتظارمان از مسئولان دستگاههای اجرایی آنست که با پیگیری مسئولانه خود شهرداری را در ادامه راه همراهی کنند و در کنار ما نسبت به تکمیل زیرساختهای مورد نیازشان با دریافت اعتبارات لازم از دستگاهها و یا وزارتخانه های مورد نظر نسبت به تکمیل زیرساختهای مورد نظر اقدام کنند.

وی اظهار کرد: نمی توانیم در جایی که هنوز شبکه فاضلابش کامل نیست و یا خطوط آبش هنوز نوسازی نشده کار کنیم، در این باره ما جوابی برای شهروندان نداریم، مردم شریف آبادان انتظار ساماندهی، تکمیل شهر و آسفالت خیابانها را از شهرداری دارند.

شهردار آبادان تصریح کرد: شهرداری قادر نیست خیابانی که شبکه فاضلاب، آب و یا زیرساخت گاز و مخابراتش تکمیل نشده را آسفالت کند، هرچند که بر اساس وظیفه، آسفالت برخی از معابر و کوچه ها را آغاز کرده ایم.

حمید پور گفت: خوشبختانه پیگیری، مشارکت و همراهی منطقه آزاد اروند امروز سبب شده تا بتوانیم نوید آغاز پروژه ساماندهی معابر فاز ۴ امیر آباد را به مردم دهیم که برای آن ۲۱ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: پس از اتمام کار آسفالت معابر فاز ۴ امیرآباد، آسفالت مناطق دیگری همچون سلیچ، ذوالفقاری، شطیط و الوانیه را نیز در دستور کار داریم، اما انتظارمان از مسئولان دستگاههای اجرایی شهر آن است که در کنار ما اعتبارات عمرانی را به دستگاههای اجرایی تزریق کنند تا بتوانیم زیرساختها را تکمیل و خدمت خوبی را به مردم آبادان ارائه کنیم.

